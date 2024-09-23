全國SUPER教師揭曉！彰化2師拿下首獎 見證超狂教育力

全國SUPER教師獎名單揭曉，彰化縣教師會推薦4組4名教師，朝興國小教師張嘉錄、線西國中教師劉韋廷勇奪首獎，締造彰化縣教師雙首獎的新紀錄，見證彰化教師超狂教育力。

朝興國小教師張嘉錄因幼年語言障礙，求學倍感艱辛，未料小學「說話課」讓他自覺像一名「踩著觔斗雲的說書人」，從此立志當老師。如願後，他設計的課程讓小朋友訓練口說能力，例如閱讀課和說話課設計「三國華容道益智桌遊」，他Cosplay古代說書人，小朋友扮演諸葛亮，引導全班讀、說、寫，養成閱讀經典的興趣。

張嘉錄結合語文領域和科技領域，帶小朋友拍攝微電影、當新聞小主播、進行校外交流、舉辦班級畢業美展，拓展孩子視野也勇敢公開亮相；新冠疫情期間開設「線上名人堂」供家長和學生觀看。張嘉錄立下「打包課程、行走彰化」宏願，並表示，SUPER教師獎遴選規定「不得拒絕」公開演講和分享，是他當下決定參選的關鍵。

線西國中教師劉韋廷畢業於彰化師大輔導與諮商學系，秉持「教育即是在生活中」信念，常思考輔導老師除了事後介入，能否有更多的主動預防，因此緊密相連自己與學生的生活，從未深入接觸戶外活動的他精進戶外探索教育，成為教育部山野教育種子教師的講師，經常帶學生到戶外運動，被誤認為是「體育老師的專任輔導教師」。

劉韋廷需處理學生的人際議題、家庭功能、行為問題或師生衝突，他透過陪伴輔導學生，例如陪伴拒學的孩子去釣魚、逛夜市，或從事攀岩、騎單車等具挑戰性活動，也安排探索教育的帶狀課程，和學生爬雪山、北大武山等山岳，引導高關懷孩子陶冶互助及關愛他人的情懷。劉韋廷說，不管前路有多艱辛，「學生想走多遠，我就會一起走多遠。」

全國SUPER教師獎頒獎典禮，彰化縣溪湖國小附設幼兒園教師楊瓊如、達德商工教師施宜伶也接受表揚。楊瓊如把蒙特梭利精神融入主題教學，將秩序感與規律性運用在規畫學習區，努力發掘孩子特質，引導班上輕度發展遲緩的孩子提升專注力。施宜伶堅守技職崗位，重視培養技職專業能力，在教學中融入 SDGS主題及AＩ議題的學習，做成動態教學媒材激發學生的學習興趣和潛能。

彰化縣教師會理事長陳時文表示，彰化縣教師會長年盡心盡力辦理SUPER教師獎甄選，推薦優秀教師角逐全國賽獎項，使彰縣常獲得全國SUPER教師獎首，今年產生兩名得主展現彰化縣基層教師的扎實教育實力，彰化縣教師會期許所有得獎者和彰化縣教育工作者，持續為教育領航，使所有的愛與能量能體現在孩子的成長、國家的茁壯上。