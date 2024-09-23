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竹縣5方案 增加高中就學選擇

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣自強國中改制為完全中學經過評估、盤點後，預計將增建一棟20間教室新大樓。示意圖／新竹縣政府提供
新竹縣自強國中改制為完全中學經過評估、盤點後，預計將增建一棟20間教室新大樓。示意圖／新竹縣政府提供

新竹縣近年來因為竹科以及生醫、AI智慧園區等產業快速發展，吸引大量外縣市人口移入，高出生率也使得人口數迅速成長，就學需求成為重要議題。為因應高中就學需求的增加以及平衡區域教育資源，新竹縣政府規畫5大方案，提供就學多元選擇。

教育部統計數據顯示，竹苗區112學年度高中就學需求1萬5798人，至116學年度龍年出生的學生達到高峰1萬8085人，其中大新竹地區116學年度高中學生人數，較112學年度增加1677人。117至121學年度，竹縣高中入學需求也高於112學年度，因應竹縣人口增加率，就學需求滾動修正。

為因應高中就學需求增加及平衡區域教育資源，同時迎合在地產業需求及人才培育，竹縣規畫高中5大方案，分別為新設縣立實驗高中、六家高中及湖口高中增班擴校、文興國中與自強國中改制為完全中學，預計116學年度可增加招收29至33班，增加1000多個名額。

其中，湖口高中將增設電機與電子群及設計群科，自強國中改制為技術型高中，設置電機與電子群及化工群，以增加公立高職供應量，提供學生更多元適性選擇。

除了提升就學供應量外，竹縣府也積極與台大、清大、陽明交大台師大及台科大合作，透過大學端資源協助高中課程發展及師資培育，期待藉由高中職課程先行、質量並重規畫，在城市各項建設高度發展的同時，也能提供優質就學環境及品質，讓人才培育扎根，學生適性揚才。

台師大 新竹 陽明交大

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