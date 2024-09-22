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拆除曹永和故居安全性遭質疑 台大：規劃補強工程

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
日前遭台大拆除的溫州街52巷日治時期官舍群，5月由台北市文化資產審議會評為「不具文化資產價值」。圖為曹永和故居拆除前原貌。圖／本報資料照片
日前遭台大拆除的溫州街52巷日治時期官舍群，5月由台北市文化資產審議會評為「不具文化資產價值」。圖為曹永和故居拆除前原貌。圖／本報資料照片

國立台灣大學日前拆除包含中研院院士曹永和故居在內的「溫州街52巷2、4、6號」日治時期官舍，遭台大研究生協會質疑影響相鄰的8號房舍建築結構，並批評台大總務處人員是在拆除當日早上才通知8號住戶。對此，台大校方澄清，7月中旬已有明確告知，且校方有規劃8號牆壁補強工程，確保該房舍原有結構安全無虞。

日前遭台大拆除的溫州街52巷日治時期官舍群，5月由台北市文化資產審議會評為「不具文化資產價值」。台大研究生協會今日發布新聞稿質疑，溫州街52巷8號仍有一位台大教授的遺孀居住，已拆除的6號和8號為日式雙拼住宅，拆除6號可能會對8號的建築結構造成損害，且台大總務處人員是在拆除當日早上才通知8號住戶。

對此，台大校方澄清，因近期地震及極端氣候導致的暴雨事件影響，6月就發現溫州街52巷2、4、6號房舍已有樑柱傾斜狀況。為避免產生公共安全問題，校方依法於6月下旬申請拆除執照，審慎評估在8號房舍原有結構安全無虞下，辦理2、4、6號房舍拆除工程。7月下旬凱米颱米來襲時，該區段房舍結構狀況更顯惡化，拆照於8月5日核定，9月18日進行拆除。

台大表示，校方於8月上旬還規劃「溫州街52巷6、8號共同牆壁補強工程」協助住戶補強結構支撐，並進行牆面防水水泥砂漿粉刷，同時還有屋瓦及屋樑收邊回復，以確保8號房屋構結、防水、外觀及日常使用上均萬無一失，該工程近日即將施工。且7月中旬即告知周邊房屋現況惡化一事，拆除前也明確告知，施作時不會影響8號房舍安全，絕非外界所稱「拆除當日才通知」。

台灣大學 文化資產

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