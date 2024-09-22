幼教師曝辛酸「沒空喝水致腎臟發炎、夜眠仍聞哭聲」 嘆沒被善待難教孩子

一名女網友近日在論壇透露，自己是幼教老師，承受著上班時間無暇休息、沒空喝水致多次尿道感染、夜晚以為聽到哭聲而驚醒等狀況。許多網友留言建議原PO辭職。

原PO在Dcard以「沒人把幼師當人看欸」為題發文表示，先不論小孩哭鬧、恐龍家長的問題，畢竟這是幼教老師這份工作需要承受的壓力，但是在生理需求上，自己吃不好、睡不好，連上廁所都成奢侈。

原PO進一步說明，她除了表定要上班8小時外，加上無法睡的午休時間1.5小時，每日工時長達9.5小時，這段時間至多如廁一次，因為一群小朋友無法離開她，只有少數空檔能離開片刻，另外，雖然她每天都要盯著班上的孩子喝水，但自己卻是一點水都不敢喝，也因此多次尿道感染，還曾因腎臟發炎住院一週。

原PO也說，月經來的時候，自己一整天可能換不到2片衛生棉，卻得時時注意小孩有無大便或尿尿，並即時更換尿布，唯恐小朋友「紅屁屁」。

到了午餐時間，她將飯、菜、湯裝進一個碗裡，一邊吃一邊按照聯絡簿打給家長；午休時小孩的哭聲此起彼落，好不容易躺下欲入睡時，又會被孩子的哭聲嚇醒，就連晚上在家睡覺，都會以為聽到哭聲而驚醒。

原PO在文末直問，「我就想問，連最基本的生理需求都沒有被滿足，幼教老師沒有被善待，老師要怎麼在頂著工作的壓力，外加以上額外負擔的情況下保持正向、耐心、平靜的狀態教育孩子？」

有網友提供針對現狀的改善方式，「首先需要問些事情：第一，請問班上有第二個人力嗎？有的話就是輪流上廁所；第二，孩子一直哭有些要素（沒有好玩的事情給他轉移注意力），再來班級經營要調整，讓孩子知道這裡是學校，而不是保母家，哭不一定要哄，等他平復心情，妳才會幫助他」。

其他人則認為原PO可以選擇辭職，「逃離幼教後的我身心舒暢」、「感覺妳快生病了，真的撐不住就快逃吧，我有一個同事跟妳一樣，壓力大到連我們身邊的同事都看得出來，我也是勸她想離開就快離開吧，她今年帶完畢業生就離職了，去到台南的托嬰中心，現在她每天都過得很開心」、「先離職休息一陣子」、「妳看起來壓力很大，要不要先暫時離開這個工作或工作環境呢」。

也有網友鼓勵原PO，「要愛自己，該上廁所就去，小孩喝水就一起喝，為妳打氣加油」、「其實台灣的工作環境大多不友善，只是幼教業關係到多個小生命，如果真的覺得不適任可以轉換跑道，千萬不要勉強工作，再把自己的情緒加諸在孩子身上！再來，我很感謝幼兒園老師對孩子的付出，每份工作都有自己的價值，妳的付出對孩子們都非常有意義」。