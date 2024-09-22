女兒在學校竟遭導師帶頭霸凌 網建議：直接向上級申訴

在這個禁止體罰的年代，老師們的一舉一動都被社會給監督著。有位媽媽上網爆料，自己小孩在學校只是借了一張白紙卻遭到老師當眾辱罵，甚至在課堂中踹女兒的桌子，讓原PO感到很無助，上網尋求網友的建議。

一名母親在FB社團「爆料公社」中發文，說明女兒在學校與老師借白紙想要練習小考的圈詞，老師卻像瘋婆子一樣當眾辱罵她，無論女兒如何解釋老師都不理會，還揚言要叫母親到學校來。

原PO實際到校後，班導告知孩子要拿紙抄聯絡簿內容，並催促女兒趕緊回位置坐好，原PO見孩子待在自己身旁繼續哭，班導竟對全班同學大喊：「大家快來看她哭」，甚至等原PO離開後，導師還在課堂上踹了女兒的桌子。如此誇張的行為讓當媽的她感到很無助，詢問網友該怎麼做才好。

文章曝光後引發網友熱議，部分網友認為老師的行為實在是太誇張，「老師如果在我面前對小孩做這些舉動，我早就對老師不客氣了！老師不尊重我的孩子，我為什麼要尊重連情緒都管理不佳的老師」、「老師情緒管理有很大的問題」、「當她動手碰妳女兒的時候就該吼回去了啊，媽媽！」

也有網友建議原PO可以直接向上級申訴，一定要讓孩子離開這個被導師「帶頭霸凌」的班級，「直接找上層反映喔，很多事情真的不能覺得怕孩子被老師針對，一直隱忍（我們也碰上同樣遭遇），父母態度要硬起來，積極找校方處理，才能被重視」、「直接送教評」、「轉班，不要讓她在繼續待在那個班級，然後再做後續處理」、「多找些證人，條理分明把老師不當之處寫清楚，告知校長妳將如何處置，不必等校方的調查結果，直接告到教育局，同時，請議員協處」。