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小孩畢旅該給多少零用錢？ 行程曝光網友傻眼：錢多不一定用得到

聯合新聞網／ 綜合報導
有名家長貼出孩子畢業旅行的行程，詢問網友該帶多少錢比較合適。圖／擷取自FB社團「爆料公社」
有名家長貼出孩子畢業旅行的行程，詢問網友該帶多少錢比較合適。圖／擷取自FB社團「爆料公社」

國中畢業旅行是不少人心目中難忘的回憶，能在畢業前和同學到外縣市遊玩，一起過夜、一起逛街、探索不同景點，並帶伴手禮回去與家人分享，是與同儕共同成長的美好時光。有名家長貼出孩子畢業旅行的行程，詢問網友該帶多少錢比較合適。

一位家長在FB社團「爆料公社」中發文，貼出孩子畢業旅行的行程規劃表，並詢問網友該替孩子準備多少錢比較合適？只見圖中共有7大遊玩景點，包含溪頭森林遊樂區、鹿港老街、逢甲夜市、X-park水族館、木柵動物園、西門町商圈及六福村主題樂園等。且旅行社還贈送了兩天的宵夜，十分佛心。

行程曝光後引發網友熱議，「小六剛畢旅回來了…會給孩子帶3000元，還有剩下來的錢（給家人吃的伴手禮+紀念品+吃吃喝喝）」、「2000元左右吧，因為自理餐不多，也可趁機機會教育，不要買一些回家就不會再看或再用的東西，讓孩子既能購物又可思考什麼該花不該花」、「3000元，放輕鬆，還可以剩一些當備用金，2000元是非常剛好要計算，1000元是會吃到同學的」。

不少網友歪樓回應，表示這樣的價格非常划算，自己也想報名參加，「這行程不錯欸！好想自費跟」、「一個人才5500元，絕對沒有圖利行為，根本沒啥獲利…」、「整個行程$5500我覺得好便宜，一般旅行兩天一夜根本不可能這個價格！」

不過也有人認為旅行社安排的行程太過緊湊，準備太多錢也不一定有機會使用到，「先不管要帶多少錢，這行程太趕了吧…以前國小校外教學去木柵動物園就是一整天，這個待沒幾分鐘，是要進去借廁所嗎？」、「三天二夜是很便宜，但行程安排問題很大，玩樂時間根本不夠，走馬看花而已，所以也無需帶太多零花，根本沒時間花」。

國中生 畢業旅行

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