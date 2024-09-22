歌謠、繪本融入教學 國小原民族語課程結合生活

中央社／ 台北22日電

為推展原住民族語文，教育部補助國小族語開課所需經費，例如屏東縣長榮百合國小教唱傳統歌謠，花蓮縣太平國小用布農族傳說故事編寫學習繪本，將族語文學習融入生活。

教育部今天發布新聞稿指出，為讓各級學校順利實施本土語文課程、推展原住民族語文及兼顧學生學習需求，國民及學前教育署補助國小族語開課所需經費，支持學校依照學生選填意願開設各類族語課程，以活潑的方式推動本土語文課程。

以屏東縣長榮百合國小為例，配合校訂課程採文化主題課程模式教學，將民族文化融入族語課程，不定期邀傳統技藝教師駐校，以全族語與學生對話，課間也進行傳統歌謠的教唱，並安排實作及體驗，由部落長輩教種植的知識，同時考量每個學生的學習成效不同，提供差異化的資源，讓學生更能依學習需求精進族語文能力。

花蓮縣太平國小則以尋根溯源、歲時祭儀、山林智慧、傳統藝術等領域，在多元課程中營造族語文化學習情境，例如用布農族傳說編寫學習繪本，做為族語教學補充教材，並積極推動原住民族語言能力認證，109至112學年共22名學生通過初級認證、2名學生通過中級認證，教師也參與認證考試並規劃親子族語研習班、中級族語研習班等。

國教署表示，希望學校規劃豐富且具特色的課程，致力讓族語成為生活的一部分，實踐在日常中使用族語的機會，也期望在豐富的教學方式及師生互動下，在提升自身族群認同的同時，有效提升學生學習動機，強化族語學習，以傳承語言和文化。

原住民 語言

延伸閱讀

屏東縣原住民族收穫節開跑 雨勢不斷族人high圍舞

台南將軍漁港打造不鏽鋼白海豚繪本 夕照打卡新亮點

高市好繪芽獎傳捷報 入圍繪本推出中、法、韓版本

《麵包超人電影版：細菌人與繪本的露露》全力以赴打倒吸吸象

相關新聞

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

景美女中掉排名 特優教師卻冠北市

北市景美女中曾是全市女高第3志願，近年排名卻不斷滑落，已跌到28名，但昨天公布北市113學年度特殊優良教師27名獲獎者中...

校園新鮮事／屏東明正國中學生 研製光波捕蚊機獲獎

因應南部登革熱大爆發，屏東縣明正國中八年級學生翁彬育以不到100元的成本研製「就是那個光」光波捕蚊機，效能堪比市售100...

別管景美女中排名掉 今卻拿下北市年度最多特優教師獎

北市113學年度特殊優良教師27名獲獎者，今在大安高工從市長蔣萬安手中接下教育界的殊榮，現場擠滿親友共襄盛舉。其中，景美...

彰化校長吳世宏創意辦學、教師葉志偉特教E化教學 2人敲響師鐸

彰化縣文祥國小校長吳世宏導入社會資源，學生人數短短6年成長近四倍，學校免於被裁併；北斗國小特教老師葉志偉善用數位科技，協...

前3志願跌神壇？景美女中排名直落第28名 校長：分數不代表一切

過去曾是北市女學生前3志願的景美女中，因為PTT近日一篇「台北景美女中入學分數掉到基北區第28名？」引發熱議，有人認為與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。