歌謠、繪本融入教學 國小原民族語課程結合生活

為推展原住民族語文，教育部補助國小族語開課所需經費，例如屏東縣長榮百合國小教唱傳統歌謠，花蓮縣太平國小用布農族傳說故事編寫學習繪本，將族語文學習融入生活。

教育部今天發布新聞稿指出，為讓各級學校順利實施本土語文課程、推展原住民族語文及兼顧學生學習需求，國民及學前教育署補助國小族語開課所需經費，支持學校依照學生選填意願開設各類族語課程，以活潑的方式推動本土語文課程。

以屏東縣長榮百合國小為例，配合校訂課程採文化主題課程模式教學，將民族文化融入族語課程，不定期邀傳統技藝教師駐校，以全族語與學生對話，課間也進行傳統歌謠的教唱，並安排實作及體驗，由部落長輩教種植的知識，同時考量每個學生的學習成效不同，提供差異化的資源，讓學生更能依學習需求精進族語文能力。

花蓮縣太平國小則以尋根溯源、歲時祭儀、山林智慧、傳統藝術等領域，在多元課程中營造族語文化學習情境，例如用布農族傳說編寫學習繪本，做為族語教學補充教材，並積極推動原住民族語言能力認證，109至112學年共22名學生通過初級認證、2名學生通過中級認證，教師也參與認證考試並規劃親子族語研習班、中級族語研習班等。

國教署表示，希望學校規劃豐富且具特色的課程，致力讓族語成為生活的一部分，實踐在日常中使用族語的機會，也期望在豐富的教學方式及師生互動下，在提升自身族群認同的同時，有效提升學生學習動機，強化族語學習，以傳承語言和文化。