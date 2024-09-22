景美女中掉排名 特優教師卻冠北市

北市景美女中曾是全市女高第3志願，近年排名卻不斷滑落，已跌到28名，但昨天公布北市113學年度特殊優良教師27名獲獎者中，景美女中以3人獲獎居冠，校長周寤竹表示，分數不能代表一個人的價值跟定位，也不應用單一目標定義學校成敗。

景美女中早年排名僅次於北一女、中山女中，排名因學校地處偏遠出現惡性循環，全市54校排名第28，引發討論。有人認為景女不復當年，選填志願不再優先考量；但也有在校生、校友強調景女辦學依然有一定品質，只因交通不便吃虧。

周寤竹認為，她不在乎進來的學生是幾分，她更重視校園環境、老師教學、同儕互動，希望學生主動學習、愛自己與別人，勇敢面對未來人生挑戰。

北市國中學生家長會聯合總會長張珮琦說，國中生選高中不只是用分數排名，考量的可能是交通和距離，北市孩子選填捷運附近學校的意願較高；她認為仍要看學校整體規畫與發展，景女在這方面非常好，只用排名來看有點可惜。

北市教育局昨表揚113學年度特殊優良教師，景美女中占3人最多，包括輔導與特殊教育類張慈容、學校行政類顧秀華及周寤竹。

周寤竹說，獲獎是景女親師生共同努力結果，代表學校老師為學生教育與學習所付出的辛苦；而她初入教育現場教的學生前年也成為校長，是她堅持教育崗位、永不放棄的最大支持力量。