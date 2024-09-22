校園新鮮事／屏東明正國中學生 研製光波捕蚊機獲獎

因應南部登革熱大爆發，屏東縣明正國中八年級學生翁彬育以不到100元的成本研製「就是那個光」光波捕蚊機，效能堪比市售1000元捕蚊裝置，作品在第64屆全國科學展覽國中組生活與應用科學項目獲康寧獎優等、大會獎最佳探究精神獎！

翁彬育在全國科展大放異彩的光波捕蚊機，歷時近7個月研究，發現最佳的捕蚊效果來自黑色機身，他結合375奈米到380奈米紫外線LED誘蚊光波，製作7組放在學校角落實驗，每組花10分鐘就完成。

指導老師呂清豪、沈驗說，科展題目從生活出發，當時南部登革熱大爆發，學校多次清潔消毒，於是以登革熱病媒蚊為發想題材。衡量市售捕蚊燈貴又需插電，放在校園捕蚊，有些角落根本無法插電，因此採用電池等材料研製，最後以不到100元成本，開發出可媲美市售1000元的光波捕蚊機。

翁彬育研發過程費盡心思，為計算捕蚊量，還自製表格，一張黏蚊子表格可黏400隻，團隊累積逾30張表格，數了上千隻蚊子，分析出蚊子的種類與密度。呂清豪說，每次算蚊子時都要憋氣，突然哈欠、打噴嚏、開風扇，都會讓蚊子被吹走。翁彬育說，這款光波捕蚊機能快速組裝，未來也想製作組合包，推廣到國中小。