彰化校長吳世宏創意辦學、教師葉志偉特教E化教學 2人敲響師鐸

彰化縣文祥國小校長吳世宏導入社會資源，學生人數短短6年成長近四倍，學校免於被裁併；北斗國小特教老師葉志偉善用數位科技，協助聽障生跨越學習障礙。吳世宏、葉志偉積極奉獻心力造福學子，榮獲今年教育部師鐸獎。

教育處今表示，教育是希望工程，老師是希望工程師，恭喜文祥校長吳世宏與北斗國小教師葉志偉在崗位上奉獻心力，獲得教育界最高榮譽；教師節前夕也謝謝所有教師默默耕耘，為學子撒下了一顆幸福種子，才能成就其無盡可能，開創未來美好的人生。

吳世宏初到文祥國小，看到發霉滲水的牆及校舍多處角落陰暗，自掏腰包和動手修繕校舍，把文祥變得明亮整潔。他每天最早到校，最晚離校，記住每一名學童的姓名並了解家庭狀況，讓小朋友對學校有歸屬感，又導入志工和募集社會資源，優化校園與充實軟硬體設備，博得社區居民認同。

吳世宏創新例行活動，例如輔導學童規畫畢旅行程，自產自銷產品賺取費用，搭乘大眾交通工具參觀有教育、公益意義的地方，學童從中成長。吳世宏的付出得到家長肯定，原本53人小學增至181人。

北斗國小特教教師葉志偉小時候曾被綁住左手，要他使用右手寫字，因此走上特教之路。他建構E化教室發展特教行動學習讓特殊生發揮專長，協助聽障生申請調頻電子耳聽得更清楚，在繪畫技能精進，學生因此獲得總統教育獎。