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彰化2師獲師鐸獎 讓學校免裁併、發展特教行動學習

中央社／ 彰化縣21日電

彰化花壇鄉文祥國小校長吳世宏讓曾被列為裁併的學校，提升學生人數4倍；北斗鎮北斗國小老師葉志偉兒時被迫用右手，因而走上特教之路，發展行動學習，2人受肯定獲師鐸獎。

彰化縣政府近日表揚吳世宏、葉志偉，感謝他們在崗位上奉獻心力，獲得教育界最高殊榮實至名歸。

縣府今天透過新聞稿指出，受少子化影響，文祥國小曾一度被列入裁併學校，校長吳世宏一人身兼多職，引入志工及社會資源，讓學生人數成長近4倍為181人。

吳世宏表示，他把學校當成家，自掏腰包購置水電、泥作、木工等工具，協助校內簡易修繕，也將孩子當家人，讓孩子在安全幸福環境中成長，讓他們喜歡到學校。吳世宏說，給每個孩子有學習、上台機會，藉此看見自己的希望與能力，培養自信心與自尊心。

北斗國小老師葉志偉小時候曾被迫綁住左手，要他使用右手做事，因此他走上特教老師之路，以「為孩子提供不一樣學習方式」教育理念，建構E化教室，發展特教行動學習。

葉志偉說，他透過各項計畫申請經費充實教材，讓特殊生發揮專長，除協助聽障生申請調頻電子耳，也讓學生發揮繪畫專長獲得總統教育獎，另外還規劃「寶斗數位學習社群」，以自身專業協助教育夥伴，積極投入數位特教教材研發。

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