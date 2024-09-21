淡水國小新建校舍工程2027年完工 另設空橋保留校內百年榕樹

新北淡水國小創校超過127年，校園內有多棟建築物老舊，還有氯離子超標、耐震強度不足問題，工務局將新建校舍，並拆除已老舊的信義樓校舍。侯友宜今天出席改建工程動土典禮，侯友宜表示，淡水國小歷史悠久，校舍也應該隨著年代不斷更新改建，期待工程如期如質完工。

淡水國小創立於西元1896年，是淡水地區第一所小學，迄今已逾127年，歷經幾次校舍改建，其中信義樓校舍因老舊且氯離子含量超標，耐震強度不足，有結構安全問題，已達到建議拆除標準，再加上學校近年招生狀況非常好，導致有校舍空間不足的狀況。

教育局長張明文表示，淡水國小是新北逾百年老校之一，又位處市區核心，藉由此次工程，解決學校結構安全及校舍空間不足等問題，讓學校煥然一新，提供師生們安全舒適的校園環境。

工務局長馮兆麟說明，淡水國小校舍新建工程總經費約4.8億元，將新建地下1層、地上6層的教學大樓，包含一般教室17間、專科教室3間、多功能教室1間及行政空間5間，整體預計2027年1月完工。

此次亮點在於，新建校舍範圍內有一株百年榕樹，施工單位和校方為鼓勵學生培養對自然及老樹的尊重，特別配合老榕樹的位置，規畫一處空橋動線繞經老樹樹冠，使地面層戶外廣場和第2、3層空橋走廊可以環繞榕樹而形塑成自然生態教室，預期完工後必定是是附近地標建築。

侯友宜表示，淡水國小新校舍將於2026年7月完工，學生可在新學期使用新教室。另外，淡水人口預估在年底就超過20萬人，很多校舍要新建、改建甚至要遷校，都要如火如荼提前規畫。