AR堆沙、AI模擬舉重、組裝衛星模型 國科會推學童科普

國科會今、明兩天舉辦「Kids’Science—小小科學家來敲門」活動，透過「科學市集」、「科學影城」及「科學大驚奇」等寓教於樂的活動，結合闖關集點遊戲，帶領學童了解日常生活中的科學。國科會表示，此次活動可以讓小朋友使用AR體驗堆沙，也可以透過AI模擬舉重比賽，更可以親手組裝衛星模型。

國科會主委吳誠文致詞說，為強化科普教育分齡分眾推廣，今年首度推出Kids’ Science活動，將科技大樓打造成科學遊樂園，希望以生動活潑、「做中學」的方式啟迪學童對科學的好奇心，進而點燃學生探索科學的熱情。

國科會表示，此次活動設置25個科學市集攤位，透過動手實作及工作坊課程，帶領學童理解科學奧祕，如交通部中央氣象署「AR 擴增實境互動沙箱」，可讓小朋友藉由堆沙互動體驗，了解氣象、氣候、地貌等知識；北市大運動器材科技研究所推出「我是AI大力士」，模擬舉重比賽場地，讓大家一探如何透過AI增進運動員的表現；國家太空中心「飛向太空，探索太空」除介紹獵風者衛星的構造、關鍵元件和原理，也帶領孩子們親手組裝衛星模型。

吳誠文說，他進入國小棒球隊之前，總是羨慕投手能投出變化球，當時的他不知道為何球可以轉彎、往下掉，直到教練教他投球不能只是壓著、要轉動，這樣球才會轉彎，後來上國中才知道這與白努利定律有關，進而對科學產生興趣。

他說，小朋友在生活當中往往會有許多疑問，若沒人引導，有時就會百思不得其解，希望透過這種富有趣味的科普活動，讓孩子在日常就對科學產生興趣。

國科會也希望透過泡泡秀、生活科技魔術、聽故事學科學以及酷科小學堂等活動，將科學原理融入表演及動手做之中，結合知識性與娛樂性，讓小朋友感覺學習科學就像玩遊戲一般輕鬆有趣。小朋友除了可預約報名，實際入場觀看之外，也可透過現場直播畫面，一起和大家感受科學的豐富樣貌及無窮魅力。