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前進校園辦防災避難演練 平溪學子學自救救人

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區公所在十分國小舉辦小學生們防災避難收容演練，希望小朋友們牢記防災避難SOP，一旦遇到緊急災變才可以自救救人。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所在十分國小舉辦小學生們防災避難收容演練，希望小朋友們牢記防災避難SOP，一旦遇到緊急災變才可以自救救人。 圖／觀天下有線電視提供

在921國家防災日前夕，平溪區公所提前一天在今(20)日，在十分國小舉辦小學生們防災避難收容演練，由區公所團隊引導按照防災避難的標準步驟演練避難疏散，希望小朋友們牢記防災避難SOP，一旦遇到緊急災變才可以自救救人。

十分國小校長利一奇說，每年9月21日國家防災日的前夕，學校都會進行防災的演練，特別是今年地震頻傳，因此今天演練特別著重於在地震來時的應變措施，平時多一分準備，就少一分危害，將防災的觀念深植於孩子的心中，除了校內的演練，也與社區，公所配合，讓學生更了解防災的重要性。

平溪區公所社會人文課課長劉郁芬表示，平溪地區多雨，時常因陣雨或颱風挾帶的豪雨造成水流湍急，易形成危險，平溪境內也有土石流潛勢區域，透過平時的避難收容演練，增加師生的危機處理能力，避難收容演練包含災民報到、物資領取、寢區分配、炊事作業等，透過一連串的演練，加深師生的危機意識，進而傳遞家人訊息，達到人人居安思危的目標。

地震 小學生 平溪

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