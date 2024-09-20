石門國小籃球社成立 在地企業金援助追夢
深耕淡水及北海岸的紅樹林有線電視，致力於鼓勵學生勇敢追夢，在國小階段探索找到自我的興趣，為了鼓勵成立才一個學期的嶄新社團，紅樹林有線電視就到訪石門區的石門國小，帶上籃球社團的發展基金，希望能夠鼓勵石門國小的小籃球員們，勤於練習，有朝一日能夠為校爭光。
紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，偏鄉辦學不易，要設立新的社團活動更是需要資源，而石門國小的籃球社團成立約一個學期，紅樹林有線電視也期待透過社團發展基金的挹注，能夠讓石小籃球社團有個好的開端。
此外，這次的籃球社團發展基金捐贈，紅樹林有線電視也邀請市議員陳家琪來共襄盛舉，陪伴小球員們進行投球的趣味競賽。市議員陳家琪也在活動中指出，好在有在地企業紅樹林有線電視，讓小球員們能夠無後顧之憂在場上奔馳、揮灑汗水，並且追尋自我的夢想。
石門國小校長蔡清寬說，雖然籃球社成軍只有一學期，但小球員們趁著課餘努力的練習，就是希望能夠鍛煉體能，未來有機會也要為校爭光，而除了感謝紅樹林有線電視的資源挹注，也勉勵籃球社團的學生們要有好的球技，更加也要有好的品格，術德兼備的去步步實踐自己的籃球夢。
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