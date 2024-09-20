曾是前三志願！景美女中「掉到第28名」 網見北投老牌名校排名也意外

國中會考結束後，許多家長、學生都會關注各校錄取分數排名，有網友發現過去曾是基北區女校前三志願的「景美女中」，今年的錄取分數已經排到總排名的第28名，讓不少人相當意外，也有眼尖網友發現北投另一間名校排名同樣往後掉，紛紛猜測背後的原因。

一名網友在PTT發文，貼出「113年國中會考基北區錄取分數排名」，提到蔡依林讀景美女中時，該校是女校的第三志願，總排名大約第4到第5名，想不到現在卻掉到28名，原PO對此感到納悶，他表示常在捷運站附近都能看到景美女中的學生，很多學生搭捷運轉公車就能上下學，交通並不是真的非常不便，「為什麼會掉到28名？」

文章一出，網友紛紛留言「當年景美是多麼夢幻的學校啊」、「想當年上景美女中超開心的」、「古時名聲是制服非常好看」、「薇閣的竄升也讓我蠻訝異的」、「名單跟以前差了不少」，也有網友指出「以前是公車時代」、「以現在的捷運路網而言，大多數學校捷運應該都可到，實在沒必要念一間難以到達的學校，除非是在地文山人」、「景美女中真的太邊陲，台北市中心很多公立高中，不需要跑到那麼遠去讀」、「我那年景美還贏中山耶，掉這麼多喔」、「畢竟捷運沒到，地點尷尬」。

不過也有人認為「只憑最低錄取分數感覺有失公允，景美還是很好的學校」、「單論學校，個人覺得景美的辦學很不錯，但是交通真的是很不方便」、「景美教學和以往並無不同，非常認真」。

此外，還有網友留意到北投區的中正高中同樣排名往後掉到第26名，「當年第四志願中正也掉後面」、「老字號的中正和景美，有些意外」、「內湖、中正在我的年代，就排在松山後面」、「景美跟中正都一樣，因為太遠了」。