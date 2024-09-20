雲林興華國小學生播音員改寫「垃圾歌」笑翻 分類回收1次全聽懂

雲林縣麥寮鄉興華國小推動環保日，原由老師錄音利用午餐時間廣播，教學生如何落實分類回收，為展現同儕感染力，改由學生廣播，採國台語發音並由學生透過AI，改寫歌曲，為垃圾車音樂填詞自唱，穿插在廣播聲中，讓整個廣播更生動有趣，尤其「臭奶呆」的台語發音，更引來同學喜笑，把錄音內容全聽進去了，充分達到廣播宣傳效果。

「大家好，現在是資源回收時間，請把紙類、鐵類、塑膠類送來資源回收場，人講亂丟是垃圾、回收是資源，請大家作伙來配合」，雲林縣興華國小傳來一口「臭奶呆」（不流利）的廣播聲，要同學做好垃圾分類，因台語發音不標準，引來聽眾笑聲不斷，「老師的聲音不見了！」「怎麼換這種聲，太好笑了！」學生好奇議論，學校環保日廣播怎麼改款了。

麥寮興華國小利用每周4下課時間，全校動員清理垃圾、資源回收，以往都由老師對全校廣播，指揮全校資源回收。網管老師林益誠靈機一動，決定改由學生改廣播，並搭配學生教學用的IPAD透過AI製播系統，創作一首興華國小專屬的「資源回收歌」。

經由老師指導，學生運用行動載具配音，尤其台語說得很吃力，老師只好一字字教導讀唸，但仍難擺脫滿口「臭奶呆」的台語，沒想到這款不輪轉的台語，搭配「酒矸通賣無」這首歌，不僅完全無違和感，反而很吸引人想聽。

台語說完換國語，為搭配國語俏皮版的廣播，學生改寫垃圾車音樂「給愛麗絲」，並加以填詞一起創作出一首該校獨有的「垃圾歌」，有趣的廣播搭配頗有RAP韻味的俏皮垃圾歌，連聽眾學生都學著唱。聽眾學生呂承駿說，以前聽老師的廣播很嚴肅，如今改由同學播音，而且還搭配自創歌曲，輕鬆有趣多了。

小小廣播員許祺鈞說，首次體驗廣播，聽到自己的聲音，覺得很特別，起初老師請我配音，因沒經驗有點緊張，但多練幾次就上手了。老師林益誠說，這款活潑的播音效果不錯，利用載具就可製播專屬歌曲，學校倒是歡迎麥寮清潔隊來找興華國小合作，創作麥寮專屬的垃圾歌。