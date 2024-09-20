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帕莎蒂娜餐飲「府城之味」教怎麼吃 歸仁國小童味覺教育收穫多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
帕莎蒂娜餐飲與歸仁國小合推「府城之味」味覺教育課程。圖／台南市教育局提供
帕莎蒂娜餐飲與歸仁國小合推「府城之味」味覺教育課程。圖／台南市教育局提供

帕莎蒂娜國際餐飲集團與台南市歸仁國小合作、今天舉辦「府城之味─海陸好食」味覺教育課程，邀請專業禮儀老師、主廚許志興講解食材選擇及烹飪技巧，引導學童認識健康飲食的重要。

這次味覺教育課程要讓學童了解食物的多樣性、背後的文化與食材知識。主廚許志興示範「烏魚子佐文旦柚檸檬美乃滋」料理，及有趣的「鳳梨莎莎佐涼拌白蝦DIY體驗」。巧妙融合各種台南時令的新鮮食材，呈現天然食材及美味。

教育局表示，課程內容提升環境永續及均衡飲食觀念，推廣在地食農教育，讓更多人認識台南在地食材之美、享受在地滋味。

歸仁國小校長羅俊男表示，感謝帕莎蒂娜國際餐飲集團選擇歸仁國小，讓莘莘學子可透過富有美食與文化的教育課程，啟發學童的味覺饗宴，藉由味覺來認識這個世界。

市長黃偉哲表示，台南有深厚的文化底蘊，更有得天獨厚的地理環境與宜人氣候，一年四季皆有享譽全國的農特產，豐饒的物產不僅成為餐桌美味，更是珍貴的學習教材，感謝帕莎蒂娜集團用心將台南在地食材納入規畫特色課程，培養學童認識食材、珍惜食物且提升對在地農產的認同感，共同實踐「享當季、食在地」的教育理念。

教育局長鄭新輝表示，台南重視飲食教育，將食育列為第六育。在飲食教育方面，已建構營養知識地圖，四年來由營養師共同開發152部影片、設計35個主題教材、112張海報，讓學童認知六大類食物在不同領域面向中的知能與全貌。透過「餐前五分鐘」飲食教育與「學校食農遊學地圖推動」，學校營養師創作影片與在地食材特色課程，讓學童對食農的重視、食物營養價值、料理飲食文化等概念有更深層的認知，實踐飲食對健康的意義與重要。

帕莎蒂娜董事長許正吉表示，近年健康意識抬頭，許多人開始重視食物的原料及來源，2012年起帕莎蒂娜致力讓大家「食在安心」，提倡飲食教育必須從小扎根，便進入校園長期推動味覺教育課程，至今已邁入第16屆，期望未來能與更多的學校及社區合作，共同推動味覺教育，為孩子們的健康成長貢獻力量。

帕莎蒂娜餐飲與歸仁國小合推「府城之味」味覺教育課程。圖／台南市教育局提供
帕莎蒂娜餐飲與歸仁國小合推「府城之味」味覺教育課程。圖／台南市教育局提供
帕莎蒂娜餐飲與歸仁國小合推「府城之味」味覺教育課程。圖／台南市教育局提供
帕莎蒂娜餐飲與歸仁國小合推「府城之味」味覺教育課程。圖／台南市教育局提供

健康飲食 台南 食材

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