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新北割喉案一審宣判在即 國教盟再批少年保護毫無長進

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中正大學犯罪防治系教授林明傑表示，我國應儘速修法將少年保護官改隸法務部，以加強社區處遇與保護管束的有效執行。圖／國教盟提供
中正大學犯罪防治系教授林明傑表示，我國應儘速修法將少年保護官改隸法務部，以加強社區處遇與保護管束的有效執行。圖／國教盟提供

去年12月發生的新北割喉案一審將於9月底宣判，不過許多資料尚未公開，連被害者楊生的父親對相關案件都一無所知，國教行動聯盟（國教盟）今再開記者會，指出「少年事件處理法」的特立獨行，及少年調保官的權責衝突、執行困難是當務之急。

還想陪你長大聯盟幹部周韋君今於記者會說明，該聯盟成立於割喉案之後，長期陪伴被害家屬，看到楊爸這一年以來心力交瘁，甚至礙於少事法第83條規定，想要透過閱卷權知道真相，都被拒之門外。周韋君三問主管機關：知道真相有那麼困難嗎？郭生（加害人）的主責調保官難道沒有責任嗎？司法和校園存在問題，難道要一再發生憾事才願意正視嗎？

國教盟指出，割頸案後，少年調查官與保護官角色衝突的問題浮出台面，因為現行少事法自86年修法以來，將少年觀護人分為「少年調查官」與「少年保護官」，但實務中卻是同一人身兼兩職，既負責調查，又負責保護，形成角色的衝突與執行困難。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌舉校園事件為例，10年多前，校園內多把性平、衝突事件交由輔導室進行處理，但後來發現輔導室的工作在於與學生建立關係、輔導心緒，若將需要理性調查的工作也放在同一單位，兩者業務豈不衝突？所以後多由學務處進行調查工作，輔導室則專心於學生的輔導。他提到，校園內的權責都能清楚分配，為何「少年調查官」與「少年保護官」還能是同一人？

中正大學犯罪防治系教授林明傑表示，相比日本，少年調查官歸屬司法單位，而少年保護官則應歸屬行政單位，避免衝突與角色重疊，我國少年調查官及少年保護官卻都隸屬在司法院。他說，司法院權利一把抓的情況下，權力如何問責，我國應儘速修法將少年保護官改隸法務部，以加強社區處遇與保護管束的有效執行。

國教盟理事長王瀚陽也指出，案件發生後，少年調保官依照少事法第19條全件調查移送程序不完善，且與個案之間聯繫次數太低，跨部會資料共享不足，保護管束執行缺乏一致性，且少保官對違規處理具彈性，如對攜帶刀具的少年僅口頭勸導，未書面通知或告知學校，導致學校無法及時監管。此外，新進少保官經驗不足，亟需建立青少年資料庫並改善調查流程，以提升案件處理的準確性與有效性。

王瀚陽重申，司法體系似乎隱藏在「假人權」保護傘下，兒少權益及被害人權益無法獲得應有保障，少年反被當作犯罪工具利用，而被害人的參與權、詰問權、知悉權及保護權也在司法過程中被忽視和弱化，陷入權利保障的困境。他強烈呼籲，相關主管機關應切實檢討現行非行少年輔導機制中的制度缺失，進行必要改革，才能修補漏洞，有效輔導非行少年，預防少年殺人事件再度發生，避免今日少年犯，成為明日成人犯。

國教盟理事長王瀚陽呼籲，相關主管機關應切實檢討現行非行少年輔導機制中的制度缺失，進行必要改革，才能修補漏洞，有效輔導非行少年。圖／國教盟提供
國教盟理事長王瀚陽呼籲，相關主管機關應切實檢討現行非行少年輔導機制中的制度缺失，進行必要改革，才能修補漏洞，有效輔導非行少年。圖／國教盟提供
去年12月發生的新北割喉案即將於9月底宣判，國教盟今再開記者會批主管機關對少年保護毫無長進。記者張博瑞／攝影
去年12月發生的新北割喉案即將於9月底宣判，國教盟今再開記者會批主管機關對少年保護毫無長進。記者張博瑞／攝影

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