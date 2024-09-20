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唸錯名字道歉無用…國小師被嗆無聊、重念國文 灰心嘆：有被冒犯到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友到小學三年級教課，未料被學生直接嗆「上課無聊」、「唸錯學生名字」。示意圖／ingimage
一名女網友到小學三年級教課，未料被學生直接嗆「上課無聊」、「唸錯學生名字」。示意圖／ingimage

面對不同的學生，老師應要有不同的教育方式。一名女網友發文分享，她到小學三年級兼任社會領域，沒想到在習作上被學生直接嗆「上課無聊」、「唸錯學生名字」，讓她坦言有被冒犯到，於是發文求助：「他們覺得那些上課內容太簡單，應該適時穿插一些吸引小朋友的影片或設計配合課程內容的小遊戲之類的嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她這學期到國小兼課，教三年級的社會領域。比起前兩年教五年級的社會，覺得三年級的偏淺顯，幾乎是生活常規與待人處世，或如何適應校園生活的宣導。原PO表示，她盡量融入各式課外讀物帶小三生討論，也會分享生活經驗，來讓課程更生動。

然而原PO透露，如此模式進行到現在大致上還可以，未料近日在改學生習作時，一位學生直接嗆她上課無聊、還會「唸錯」學生名字，要她回去上國文課。原PO坦承，唸錯名字這件事已經修正並道歉了，至於上課無聊，有些學生反應的確偏冷淡，可能是他們覺得上課內容太簡單了。

原PO承認，學生這樣的態度，讓她感覺有被「冒犯」到，有點氣自己為何不小心唸錯學生名字，用來質疑她的教學專業程度。原PO表示，從事教學工作也5年了，也稍微培養出一些淡定、從容的心態，卻又在部分學生的挑戰下，容易回過頭質疑自己，目前希望提起精神、建立正向的師生關係。

此文一出，不少網友勸原PO不要灰心，小孩的確比較直接，「老師不要灰心，有時可能是小孩或他的家庭有特殊情況，或許可以和班導師討論，並了解班上的風氣或是刺頭」、「被老師唸錯名字事後會被班上的同學拿來開玩笑，大人覺得沒什麼，對小孩就會覺得很煩，以前的小孩只會默默不開心，現在的小孩就會比較直接表達不滿」。

也有過來人建議，可以在課程上設計一些互動，「其實小三正常算是好控制的，你直接多點人起來請學生上台發表，應該都會比在原地請他們回答好一些」、「可能在課程設計上要多增加一些課程活動，現在學生注意力很短，如果一直講授課程內容，學生會感到無聊、失去注意力」、「我平時上課會設計課程遊戲，講解一段後，用遊戲讓學生複習跟驗收學習成果」。

名字 小學生

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