國小選保久乳偏多 教部：學校考量配送保存條件

因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，政府補助國小學童每週喝2次國產乳品，但部分縣市調查發現學校多選保久乳。教育部今天表示，尊重學校視冷鏈配送及冷藏保存條件自行選擇。

政府於今年9月起，讓國小學童每週喝2次國產乳品，考量有乳糖不耐症或不適合喝牛乳的學童，則開放選擇豆奶（豆漿）作為替代品。聯合報今天報導，中彰地區超過8成學校選配送保久乳而非鮮乳，恐不利台灣酪農業發展。

教育部以文字回應，政策推動時，就開放學校視所在區域冷鏈配送及冷藏設備保存條件，自行選擇鮮乳或保久乳，教育部都予以尊重。

另外，媒體報導，開學2週，學校還沒喝到鮮乳。教育部解釋，目前農業部乳品共同供應契約已開標，並正在辦理評選作業中。契約簽訂完成後，會儘速供應學童乳品，以開學日開始計算，每週2次，預計9月底上路，9月份的次數則會補足。