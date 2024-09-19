富邦美術館推新宮晉「宇宙」 風動藝術家首次來台個展
繼「真實本質：羅丹與印象派時代」和「梵谷：尋光之路」等展覽之後，富邦美術館宣布秋天將推出國際級藝術家特展「新宮晉：宇宙—風之旅人」，聚焦新宮晉1990年代起至2024年最新創作，10月12日盛大開展。這也是日本最重要的風動藝術家新宮晉，首次在台舉行大型個展。
新宮晉（Susumu Shingu）是日本最重要的風動藝術家。他的作品環繞著對環境永續和兒童教育的關懷。此次展覽是他在台灣第一次大型個人展覽，展出一系列新宮晉創作之雕塑、繪畫、手稿、作品模型、紀錄片以及藝術家出版的童書等。
被譽為「風之藝術家」的新宮晉，以大型動力雕塑聞名，善於結合金屬結構與自然元素，創造出充滿童趣又優雅的雕塑，運用風、光、水等作為創作主題，將自然能源的力量轉變為視覺化的裝置。
富邦美術館表示，新宮晉與設計富邦美術館的國際建築大師倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）是多年的好友，兩人在國際上曾多次合作，包括義大利的熱那亞港、日本的關西機場、愛馬仕銀座店、希臘雅典的國家圖書館和國家歌劇院，以及美國紐約的豪華住宅565 Broome SoHo等。皮亞諾曾讚譽新宮晉：「沒有任何藝術家比你更了解空氣的流動」。
在台灣，清華大學、忠泰美術館、南港軟體園區都收藏了新宮晉作品。位於富邦A25園區美術館入口及富邦人壽大樓大廳的作品〈The Galaxy〉和〈Future Forest〉則是新宮晉和皮亞諾在台灣的首度合作。
新宮晉1937年生於日本大阪，畢業於東京藝術大學油畫專業，之後前往義大利羅馬美術學院學習油畫，曾擔任美國哈佛大學視覺藝術研究中心的駐校藝術家。50歲後，他開始嘗試在戶外展出作品，並開啟與倫佐．皮亞諾的合作。進入花甲之年，他開始在自然生態中展出作品，亦為「Issey Miyake巴黎1999春夏系列」設計舞台佈景。
70歲之後，新宮晉發起多項人文與自然相關計畫，透過工作坊開始與孩童接觸，更於2013年在日本兵庫縣三田市設立「風之美術館」（Susumu Shingu WIND MUSEUM）。此一雕塑公園展示了新宮晉12件動能雕塑。80歲以後，他更將對永續與和平的追求，延續至世代的傳遞與思量未來的重要性，希望藉由各種藝術形式的藝術活動，教導孩童世界與自然的奧妙和美好。
新宮晉熱愛生命、關懷地球，深信藝術有直接與人心溝通交流的特殊力量，他的創作就是為了向更多人傳達人們生於這個星球的幸福存在。其作品不僅遍佈世界各大城市，其藝術計畫更來到了紐西蘭無人島、芬蘭冰凍湖、摩洛哥岩石山、蒙古草原和巴西海岸沙丘。
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