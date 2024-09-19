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文青必買！ 蘇軾「書前赤壁賦」書法藝術郵票 25日發行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司9月25日發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）」郵票1套5枚。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司9月25日發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）」郵票1套5枚。圖／中華郵政公司提供

中華郵政公司為闡揚書法之美，以國立故宮博物院典藏宋蘇軾「書前赤壁賦」卷為主題，分次發行系列郵票3套，9月25日發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）」郵票1套5枚，以聯刷方式印製，郵票面值均為8元。

蘇軾，字子瞻，號東坡居士，四川眉山人，兼善詩文、繪畫、書法，其文學地位崇高，為北宋四大書家之一。中華郵政公司表示，〈書前赤壁賦〉是現今僅存的蘇軾〈赤壁賦〉手蹟，筆墨豐潤沉穩，抒發對人生的體悟，為千古傳誦的文學名作。

配合郵票發行，郵政公司特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於9月23日發售；並製作預銷首日戳套票封及預銷原圖明信片，於郵票發行當日銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（ https://stamp.post.gov.tw ）選購。

另外，郵政公司也說，今年第4季將發行4套新郵票品，包括寶島風情郵票—台北市、寶島風情郵票—基隆市、書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（中輯）、新年郵票（113年版）。

郵政公司表示，寶島風情郵票—台北市預定10月9日發行，續以臺北市著名景點台北郵局、竹子湖海芋季、北投圖書館、台北流行音樂中心為主題，發行郵票1套4枚，面值分別為8元2枚、15元及28元；寶島風情郵票—基隆市預定11月1日發行，續以基隆市著名景點正濱漁港色彩屋、基隆港、望幽谷、國立海洋科技博物館為主題，發行郵票1套4枚，面值分別為6元、8元、9元及12元。

書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（中輯）預定11月20日發行，續以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾「書前赤壁賦」卷為主題，發行郵票1套5枚，以聯刷方式印製，面值均為8元；新年郵票（113年版）預定12月2日發行，為迎接新年來臨，以生肖-蛇為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，面值分別為6元及13元，小全張內含面值15元郵票1枚。

中華郵政公司9月25日發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）」郵票1套5枚。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司9月25日發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）」郵票1套5枚。圖／中華郵政公司提供

國立故宮博物院 基隆港

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