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大甲高中今年國內外得獎多 獲表揚台中市體育有功團體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲高中今年國內外得獎多，獲表揚為台中市體育有功團體。圖／大甲高中提供
台中市大甲高中今年國內外得獎多，獲表揚為台中市體育有功團體。圖／大甲高中提供

台中市大甲高中今年國內外得獎多，獲表揚為台中市體育有功團體，大甲高中的自由車團隊表現傑出出，更榮獲「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」和「運動推手個人獎」等多個獎項。

台中市政府日前舉行「113年運動有功團體及人員表揚典禮」，吸引奧運和帕運國手齊聚一堂，市府頒發包括「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優團體及人員獎」、「運動推手獎」、「運動志工服務獎」、「績優行政區獎」及「終身成就獎」在內的七項獎項，共100組得獎者。

台中市副市長鄭照新感謝台中市運動發展所作出貢獻的所有人員，大甲高中的自由車團隊榮獲「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」和「運動推手個人獎」等多個獎項。

大甲高中今年的全國中等學校運動會中蟬聯高男組和高女組雙料冠軍，並以15金6銀6銅的優異成績連續4年奪得全中運總錦標。大甲高中代表台灣參加國際賽事，6月由校長高榮利帶隊到哈薩克參加亞洲青年錦標賽榮獲2金1銀，8月赴中國洛陽參加世界青年場地錦標賽兩項破全國紀錄。

校長高榮利表示，學校始終秉持「時間在哪裡，成就就在那裡」的理念，致力體育教育的推展，並深耕體育運動。

台中市 教練 運動

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