聽新聞
0:00 / 0:00

校園會客室／中市永隆國小農耕樂 學童種菜獻愛

聯合報／ 記者黃寅／專訪
台中市永隆國小推動食農教育，學童親手栽種照料，還會唱歌跳舞給植物聽。圖／永隆國小提供
台中市永隆國小推動食農教育，學童親手栽種照料，還會唱歌跳舞給植物聽。圖／永隆國小提供

台中市永隆國小位在地價昂貴的大里二期重畫區內，校園寸土寸金，班級數和學生數都得總量管制，但學校未放棄為學生進行食農教育，利用圍牆邊，甚至在牆壁上掛上大型盆栽，讓小朋友體驗農作。

不過因為食農教育的地點實在不大，只能採自由報名參加，但學生反應熱烈，還替位在保健室旁的這片小天地取名「快樂隆場」，在裡頭種了木瓜、辣椒、空心葉、地瓜葉、藜麥等蔬果植物。

校長張永志說，各校讓學生食農教育的年級不一樣，永隆國小是從二年級開始，即便放暑假，還是有學生拉著阿嬤回學校為植物澆水。許多訪客來校看到結實纍纍，得知是學生自己種植的成果，也紛紛豎起大拇指稱讚。

負責老師陳叡萮說，學生用心對待親手種植的植物，還會對著植物唱「你是我的寶貝」、「小蘋果」，甚至是跳「科目三」給植物看。天冷時，還會拿著小紙箱去替植物保暖。

有趣的是，學生準備考試那一周，比較少去照顧，農作就長得慢，但學生一來照顧，就又長得特別好。校方把種出的菜讓學生帶回家，家長都說孩子種的菜特別好吃。

學生得知校外有位弱勢阿嬤罹癌，還拿著菜送給她，獻出愛心，讓阿嬤好開心，病情也獲得控制。對於有過動傾向的小朋友，因為實際動手作，練習了專注力，這些都是原先推動食農教育想不到的事。

朋友 阿嬤 食農教育

延伸閱讀

秋紅谷公園「黑天鵝家族」增多 中市建設局將4隻遷至豐樂公園

紅牛封街車演湧入3萬人 中市拆沿線53件廣告查13處工地

警車遭爆違停 中市警：執勤臨停黃線3分鐘內未違規

工程行掩護販毒 中市警逮7嫌查獲新興毒品彩虹菸

相關新聞

公家機關、學校都遭殃！Google改名之亂 北一女、中山女高也成受害者

網路上近期出現「改名」之亂，不少政府機關、學校Google名稱都遭惡搞，學校更是受害大宗，全台皆有學校遭改名，北市包含北...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

校園會客室／中市永隆國小農耕樂 學童種菜獻愛

台中市永隆國小位在地價昂貴的大里二期重畫區內，校園寸土寸金，班級數和學生數都得總量管制，但學校未放棄為學生進行食農教育，...

為更多孩子圓夢 台中自籌24億蓋25校禮堂啟動

台中市國中小共306校，曾有42%學校沒有禮堂，台中市長盧秀燕上任後陸續增建21校禮堂，昨天更啟動「給孩子一個禮堂計畫」...

校名改成學生姓名…屏縣十所校名遭惡搞 師憂恐成霸凌、屏警喊查

網路上近期出現「改名」之亂，屏東縣約有逾10所高國中小校名遭惡搞，竟還出現學生姓名、還有性暗示字眼，有學校發現後，光是改...

地圖驚見金城武高中、不藝術高中 彰化多校名稱遭惡搞亂改…警方調查中

彰化縣多所學校在Google Maps的校名近日陸續被惡意竄改，包括秀水高工被改成「秀水高級戰爭工業職業學校」、精誠中學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。