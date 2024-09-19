校園會客室／中市永隆國小農耕樂 學童種菜獻愛

台中市永隆國小位在地價昂貴的大里二期重畫區內，校園寸土寸金，班級數和學生數都得總量管制，但學校未放棄為學生進行食農教育，利用圍牆邊，甚至在牆壁上掛上大型盆栽，讓小朋友體驗農作。

不過因為食農教育的地點實在不大，只能採自由報名參加，但學生反應熱烈，還替位在保健室旁的這片小天地取名「快樂隆場」，在裡頭種了木瓜、辣椒、空心葉、地瓜葉、藜麥等蔬果植物。

校長張永志說，各校讓學生食農教育的年級不一樣，永隆國小是從二年級開始，即便放暑假，還是有學生拉著阿嬤回學校為植物澆水。許多訪客來校看到結實纍纍，得知是學生自己種植的成果，也紛紛豎起大拇指稱讚。

負責老師陳叡萮說，學生用心對待親手種植的植物，還會對著植物唱「你是我的寶貝」、「小蘋果」，甚至是跳「科目三」給植物看。天冷時，還會拿著小紙箱去替植物保暖。

有趣的是，學生準備考試那一周，比較少去照顧，農作就長得慢，但學生一來照顧，就又長得特別好。校方把種出的菜讓學生帶回家，家長都說孩子種的菜特別好吃。

學生得知校外有位弱勢阿嬤罹癌，還拿著菜送給她，獻出愛心，讓阿嬤好開心，病情也獲得控制。對於有過動傾向的小朋友，因為實際動手作，練習了專注力，這些都是原先推動食農教育想不到的事。