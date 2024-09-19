為更多孩子圓夢 台中自籌24億蓋25校禮堂啟動

台中市國中小共306校，曾有42%學校沒有禮堂，台中市長盧秀燕上任後陸續增建21校禮堂，昨天更啟動「給孩子一個禮堂計畫」自籌24億1220萬元，補助25校興建活動中心，明年底全數完工，為更多孩子圓夢。

盧秀燕昨天參加大里區光正國中、內新國小以及大里國小活動中心動工典禮，這是「給孩子一個禮堂計畫」首批動工的學校，盧秀燕與師生、居民一起祈福工程順利。

盧秀燕說，台中縣市合併升格，過去教育經費不夠，國中小四成多沒禮堂，以縣區最為嚴重，曾有百年老校畢業典禮遇到下雨，因為沒有禮堂，師生被淋濕，讓她相當不捨。

她認為「教育優先」，上任後蓋了21所禮堂，但還是不夠。去年一口氣編列24億1220萬元，興建25所禮堂，兌現提升教學品質和豐富學習資源的承諾，也感謝民代和市議會的支持。

教育局長蔣偉民說，市府2019至2022年的教育預算占總預算比均為六都第一，完工及施工中的學校活動中心有21所，總經費逾29億元，接著挹注逾24億元蓋25校禮堂，預計到明年底全數完工，有禮堂的學校增加到234校，占全市306校近8成。今年又推動「陪你長大」計畫，斥資4.5億在3年內全面汰換課桌椅為可調式課桌椅。

市議員林德宇說，學校新增活動中心，讓學生在教學、運動、集會時有最好的學習場域。感謝市長盧秀燕把他的建議納入，但活動中心未能結合地下停車場，盼市府未來能納入。

市議員李天生說，原縣區不少學校缺乏活動中心，城鄉差距嚴重，市府興建25校禮堂，總算解決地方頭痛的問題。

蔣偉民指出，活動中心的建置不只是提供學校舒適的室內集會空間，更可以納入各校發展特色，提供藝文社團、體育團隊訓練等，打造共融的學習空間。