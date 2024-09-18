服裝創作國手葉怡君 傳承經驗專培育金牌選手獲師鐸獎殊榮

高雄市政府教育局今天下午在文化中心至德堂舉行資深暨特殊優良教師表揚大會，表揚特殊優良教育人員25位，各領域傑出教師92位，服務滿40年41位、服務滿30年597位、服務滿20年906位、服務滿10年500位優秀教師，共計2161位；另有5名教師獲得教育界最高榮譽師鐸獎，下周將到總統府接受總統頒獎。

人稱「金牌老師」三民家商服裝科老師葉怡君，19歲成為服裝創作國手，創下當年最年輕國手紀錄，也是第36屆韓國漢城國際技能競賽女裝職類世界銀牌，她投入技職教育體系，把奪牌經驗傳承下去，也在全國技能競賽培養出5面金牌選手；學習一門專業熱忱很重要，每當選手遇到挫折想放棄，葉怡君都會主動開導，讓選手重拾信心、面對挑戰，即使三更半夜傳訊息，她也會起身、耐心回答，讓選手緊張壓力獲得釋放，安心入睡，讓她被封為「台灣服裝創作國手奶媽」。

莊敬國小老師許秀玲是學生眼中的「妙點子老師」，常用妙點子解決疑難雜症，協助學生度過各種挑戰，讓教學環境充滿幸福，擅長將創意遊戲融入教學，也擅長用正向幸福經營班級。

教學生涯中曾主動擔任一位具有過動症、亞斯伯格、妥瑞症孩子的導師，透過每天陪他書寫「愛的日記」，正向讚美他的正確行為與教導錯誤行為的修正方式，協助孩子在日記上釐清反思並與家長共擬對策。

有次孩子在安親班情緒失控，救護車送他到兒童身心科注射鎮定劑，一上救護車大吵不要去醫院，只想找妙點子老師，許秀玲趕到後陪伴，才穩定下來，後來這位孩子立下未來要當特教生社工師的夢想，期許像許秀玲一樣教妙點子，拯救特教生脫離黑暗。

瑞祥高中老師朱美瑰深信教育如18K金般，堅實承載著啟發學生智慧與潛能的重任，她推行分組合作學習很長一段時間，儘管高成就孩子覺得跟同學同組學習，根本是在浪費時間，但她設計橋段讓孩子互相幫忙，上課過程也會充滿新鮮感，她也推動國高中教師專業社群，讓教師在專業發展提升教育質量。

新上國小斜槓教師賴秋江，用心於班級經營與跨領域特色課程教學外，更擔任親子天下翻轉教育專欄作家，出版10本教育書籍、14款桌遊，致力推廣閱讀與食農教育並捐贈全國偏鄉、特教資源班1000冊以上書籍及桌遊，她透過書寫、臉書貼文紀錄、講座分享等方式，檢視自身教學深度並激勵自己不斷前進，努力將能量傳遞到每間教室。

「投入才能深入，付出才能傑出」陽明國中老師曹嘉修投入大量時間指導學生參與全國科學探究競賽，協助IESO國際奧林匹亞國手培訓，也是高雄市國中地科資源中心負責人，多元經歷與厚實的知識內涵，也成為孩子學習榜樣。

高雄市長陳其邁表示，感謝資深特別貢獻的老師，也提前說聲教師節快樂，我高雄推動各項的教育改革，尤其也因應我們產業的發展，培養適才適所小朋友，對於在國小、國中、高中等各階段學習，能夠迎合社會需要，這非常重要，像是半導體或AI課程的設計。