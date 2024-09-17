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苗栗縣高中雙聯學制首位 葉芷妤獲台加雙高中學位

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣111學年度開辦高中雙聯學制，中興大學新生葉芷妤是首位取得台灣、加拿大高中雙學位學生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣111學年度開辦高中雙聯學制，中興大學新生葉芷妤是首位取得台灣、加拿大高中雙學位學生。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣111學年度開辦高中雙聯學制，中興大學新生葉芷妤於縣立大同高中就讀期間參加計畫，取得加拿大高中學位，也是雙聯學制首位，她計畫大二申請至國外深造，台、加雙高中學位加分。

苗栗縣高中雙聯學制提供私立建臺高中及大同高中計畫課程經費，參與學生每學年8萬元學費補助，去年大同高中還特別規畫至加拿大卑詩省甘露市公立湯普森河大學（ThompsonRivers University）實地暑修課程，接受全時英語環境的薰陶。

葉芷妤是雙聯制第一屆學生，獲學校及寄宿家庭肯定，也取得台、加高中雙學位，葉計畫大二申請至國外大學深造，雙高中學位的條件，勢必讓她申請到國外大學，更具有優勢。

縣長鍾東錦表示，雙聯學制計畫提供學子不用出國，就能夠享有與國外教育同等的學習資源，並且能夠在暑修時真正落實國際化，尤其現在雙語政策，培養學生更具競爭力。

加拿大 苗栗縣 鍾東錦

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