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校園會客室／偏鄉到都會 廖珮伃陪孩子走出迷霧

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市光仁國小老師廖珮伃今年榮獲教育部師鐸獎，廖珮伃說，過去有很多家長、老師質疑她的教育方式，師鐸獎是對她的教學專業最好證明。圖／廖珮伃提供
北市光仁國小老師廖珮伃今年榮獲教育部師鐸獎，廖珮伃說，過去有很多家長、老師質疑她的教育方式，師鐸獎是對她的教學專業最好證明。圖／廖珮伃提供

偏鄉任教時，她下課就到廟宇、網咖把孩子一個個抓回來，陪伴孩子走出迷霧。回到都會私校，她發現高社經地位的孩子，有更多情緒需排解，她規畫跨縣市校際旅行，街頭交換物品，一位爸爸深受感動，拿出早逝孩子留給他的鑰匙圈交換，她還租借廚房帶著學生製作三明治供無家者果腹，她是台北市光仁國小老師廖珮伃，今年榮獲教育部師鐸獎

從小，廖珮伃遭排擠，常常課本不見或是作業毀損，因此成為老師後，特別著重班級氣氛的和諧共處，透過遊戲不斷嘗試各種合作的可能性，避免學生有被孤立的可能。

廖珮伃說，在偏鄉有很多孩子父母都在外地上班，由爺爺奶奶帶大，也因文化落差，這群孩子在課業上落後很多，有孩子因缺乏父母關照，結交壞朋友，遊走陣頭、流連網咖，她每天下課就是到廟宇、網咖把孩子一個一個抓回來，監督他們寫功課、吃飯，陪伴這群孩子走出迷霧，找到人生方向。

後來，她從偏鄉回到城市私校任教，發現較高社經地位的孩子，壓力大、孤立感、依賴物質滿足與缺乏情感支持。但優渥生活條件使家長不以為意而成為諮商屏障，輔導過程更顯棘手。

廖表示，有些孩子可能一輩子都無法體會弱勢困境或遭遇挫折，她曾規畫跨縣市校際旅行，以物易物進行價值對話，途中，有位爸爸告訴他們，未能見到早逝孩子上學是最大遺憾，他將孩子留給他的鑰匙圈拿出來交換，希望鑰匙圈跟著學生，就好像自己孩子去上學一樣；這不僅是冒險之旅，更是關於同理心、以愛創造價值的深刻課程。

廖珮伃說，這樣的教育方式過去也遭很多家長、老師質疑，「為什麼要做這些？學業如何兼顧？」但她認為培養學生主動承擔社會責任的行動力與同理心很重要，得到師鐸獎也是最好的證明。廖笑稱，爭取師鐸獎是在很多家長鼓勵下孕育而生的行動，最終結果讓大家看見她教學專業，更向世人證明，她的身分不僅僅是女老師，「而是一位具有教學專業的學者」。

偏鄉 師鐸獎 鑰匙

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