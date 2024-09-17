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國小生沒做功課 師引陶侃搬磚體罰？

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣某國小老師引用古代「陶侃搬磚」，以搬磚方式管教沒做功課的學生。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣某國小老師引用古代「陶侃搬磚」，以搬磚方式管教沒做功課的學生。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣一國小傳出學生沒做功課，老師以「搬磚體罰」，影片流出引爆爭議，有家長指控老師虐童，校方卻未處理。記者昨走訪該校，校方說，影片是1年多前的事，經校事議會調查，老師以古人「陶侃搬磚」故事教導學生，但校方認為不妥仍予以告誡。

近日YouTube上有雲林某國小老師處罰學生影片，片中一名主任詢問學生為何要搬磚，學生回答沒做功課被老師罰。有學生邊拭淚邊說，有人搬2塊有人搬4塊磚到3樓，有人搬上去有人搬下來，要在規定時間內搬完。主任回說，「好、好、別哭，會跟學校反映。」

有家長不滿向媒體投訴，因沒寫功課就叫學生搬磚塊，害小朋友哭哭啼啼，從影片中對話，這位老師利用早自習時間處罰學童，顯已剝奪學生受教權，有人搬好幾塊也有人搬好幾趟。

家長說，學生徒手搬磚塊爬樓梯很危險，萬一摔下樓怎麼辦，事發後，學校沒任何懲處讓老師繼續教學，社區家長敢怒不敢言，只能將孩子轉學，這種離譜老師如果繼續教學，太沒天理了。

記者昨走訪該校，校長說，這是1年多前的事，經校事會議調查是「體驗課程」，校方也已將該案呈報教育處，會依相關規定處理。

雲林縣教育處長邱孝文表示，會進一步了解該案後處置。

小檔案-陶侃搬磚

東晉名將陶侃因戰功一直升遷，治下荊州太平安定後，仍覺得不能養尊處優，開始每天做自己設計的運動，每早把100塊磚從屋內搬到院子裡，晚上再搬回屋內，別人好奇為何辛苦搬磚，他解釋，不這樣訓練的話，以後再要打仗恐怕就很難勝任，後人稱他「運甓翁」。

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