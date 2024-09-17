聽新聞
0:00 / 0:00
國小生沒做功課 師引陶侃搬磚體罰？
雲林縣一國小傳出學生沒做功課，老師以「搬磚體罰」，影片流出引爆爭議，有家長指控老師虐童，校方卻未處理。記者昨走訪該校，校方說，影片是1年多前的事，經校事議會調查，老師以古人「陶侃搬磚」故事教導學生，但校方認為不妥仍予以告誡。
近日YouTube上有雲林某國小老師處罰學生影片，片中一名主任詢問學生為何要搬磚，學生回答沒做功課被老師罰。有學生邊拭淚邊說，有人搬2塊有人搬4塊磚到3樓，有人搬上去有人搬下來，要在規定時間內搬完。主任回說，「好、好、別哭，會跟學校反映。」
有家長不滿向媒體投訴，因沒寫功課就叫學生搬磚塊，害小朋友哭哭啼啼，從影片中對話，這位老師利用早自習時間處罰學童，顯已剝奪學生受教權，有人搬好幾塊也有人搬好幾趟。
家長說，學生徒手搬磚塊爬樓梯很危險，萬一摔下樓怎麼辦，事發後，學校沒任何懲處讓老師繼續教學，社區家長敢怒不敢言，只能將孩子轉學，這種離譜老師如果繼續教學，太沒天理了。
記者昨走訪該校，校長說，這是1年多前的事，經校事會議調查是「體驗課程」，校方也已將該案呈報教育處，會依相關規定處理。
雲林縣教育處長邱孝文表示，會進一步了解該案後處置。
小檔案-陶侃搬磚
東晉名將陶侃因戰功一直升遷，治下荊州太平安定後，仍覺得不能養尊處優，開始每天做自己設計的運動，每早把100塊磚從屋內搬到院子裡，晚上再搬回屋內，別人好奇為何辛苦搬磚，他解釋，不這樣訓練的話，以後再要打仗恐怕就很難勝任，後人稱他「運甓翁」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言