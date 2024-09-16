台灣要打造國際級遊艇碼頭 彰化4大學生瞄準職場考證照
台灣四周環海，政府推動海洋觀光旅遊，將結合業界打造20處國際級遊艇碼頭，大葉大學觀光休閒學系陳宥銘等4名學生看準就業藍海，今年暑假自費到小琉球學習潛水，並考取PADI Open Water Diver（開放水域潛水員）證照，不僅有助就業，未來到全球各休閒水域都能合法潛水。
大葉觀光休閒學系助理教授兼公關長洪文仲今表示，大葉沒人工湖泊，觀光休閒學系沒特別規畫輔導PADI證照，但大葉去年與全台最大的遊艇製造公司簽訂MOU，目前有大四學生前往實習，學生陳宥銘等人因此結伴自費學習潛水和考取證照，為進入遊艇與海洋休閒旅遊的產業作好準備。
大三生陳宥銘指出，學校與全台最大遊艇製造商簽訂合作意向書，他希望透過證照加值，可爭取大四前往實習，進一步實踐所學。
大二生林佩蓁說，起初只是想體驗潛水，得知考取PADI證照可以到世界各地水域潛水就決定試試看，讓自己有探索世界的機會。大二生蘇家聖也說，持有潛水證照可為職涯發展提供更多選擇，因此和同學一起去小琉球學潛水，剛開始練習時不習慣換氣，在教練指導下掌握潛水技巧還考取證照，收穫很大。
大二生蔡卓芸表示，她想成為潛水教練，因此暑假和同學一起去學潛水，在專業潛水教練的指導下，如願取得PADI Open Water Diver證照，接下來她還要準備進階的潛水證照，希望能在大學四年期間考取一系列相關證照，讓自己更有職場競爭優勢。
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