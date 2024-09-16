快訊

李珠珢生病了！親曝身體不適要住院 9月3場應援全部取消

高科大2教授「賣學位」涉貪被起訴 其中1人還性侵女博士生

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

台灣要打造國際級遊艇碼頭 彰化4大學生瞄準職場考證照

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學觀休系4名學生自費到小硫球學潛水。圖／大葉提供
大葉大學觀休系4名學生自費到小硫球學潛水。圖／大葉提供

台灣四周環海，政府推動海洋觀光旅遊，將結合業界打造20處國際級遊艇碼頭，大葉大學觀光休閒學系陳宥銘等4名學生看準就業藍海，今年暑假自費到小琉球學習潛水，並考取PADI Open Water Diver（開放水域潛水員）證照，不僅有助就業，未來到全球各休閒水域都能合法潛水。

大葉觀光休閒學系助理教授兼公關長洪文仲今表示，大葉沒人工湖泊，觀光休閒學系沒特別規畫輔導PADI證照，但大葉去年與全台最大的遊艇製造公司簽訂MOU，目前有大四學生前往實習，學生陳宥銘等人因此結伴自費學習潛水和考取證照，為進入遊艇與海洋休閒旅遊的產業作好準備。

大三生陳宥銘指出，學校與全台最大遊艇製造商簽訂合作意向書，他希望透過證照加值，可爭取大四前往實習，進一步實踐所學。

大二生林佩蓁說，起初只是想體驗潛水，得知考取PADI證照可以到世界各地水域潛水就決定試試看，讓自己有探索世界的機會。大二生蘇家聖也說，持有潛水證照可為職涯發展提供更多選擇，因此和同學一起去小琉球學潛水，剛開始練習時不習慣換氣，在教練指導下掌握潛水技巧還考取證照，收穫很大。

大二生蔡卓芸表示，她想成為潛水教練，因此暑假和同學一起去學潛水，在專業潛水教練的指導下，如願取得PADI Open Water Diver證照，接下來她還要準備進階的潛水證照，希望能在大學四年期間考取一系列相關證照，讓自己更有職場競爭優勢。

大葉大學觀休系4名學生到小硫球學習潛水考證照。圖／大葉提供
大葉大學觀休系4名學生到小硫球學習潛水考證照。圖／大葉提供

小琉球 教練 遊艇

延伸閱讀

吃到OK繃！彰化精誠夜市「知名滷味攤」出包 店家道歉：手受傷

彰化羊肉節登場 縣長加碼將再送2000個爌肉小子鑰匙圈

彰化北斗喜福宴升級辦桌 17道餐點吃不完打包帶走

為癌逝學生化妝 美容科教師有愛心獲彰化SUPER教師首獎

相關新聞

創下台灣首例！台大出席倫敦頒獎典禮 勇奪國際教育大獎先鋒獎

有「國際教育界奧斯卡」之稱的「國際先鋒獎」（The PIEoneerAwards）近日在倫敦舉行頒獎典禮，台灣大學勇奪最...

研讀碩士真的有必要嗎？ 過來人曝：光看「這一關」就差很多

現代社會新鮮人普遍都握有大學畢業證書，至於是否持續進修研究所則是因人而異。一名大四網友分享自己身邊超過一半同學都選擇畢業要考研究所，讓他苦惱求職時，公司是否會很重視碩士學位，因此上網發文詢問。

台灣要打造國際級遊艇碼頭 彰化4大學生瞄準職場考證照

台灣四周環海，政府推動海洋觀光旅遊，將結合業界打造20處國際級遊艇碼頭，大葉大學觀光休閒學系陳宥銘等4名學生看準就業藍海...

大學交朋友真的重要嗎？她大學落單很「焦慮」 網反駁：一個人也很好

對於大學新生來說，如何「交朋友」是首當其衝要面對的問題。一名女網友發文求助，她作為大一新生，到現在還沒交到朋友，讓她很挫折，但姐姐卻覺得交朋友本就不該強求，順其自然就會遇到同頻的人，遇不到也沒關係，「一個人也能過的充實」。

頂大助理教授周工時60小時被低估？學者：像當兵磨練

學術工作是易過勞的行業？國研院科政中心調查，台灣頂尖大學的助理教授，平均每周工時近60小時，且未滿35歲年輕教師每周工作天數明顯高於資深教師，但有頂大教授直指60小時被低估了。台大前校長管中閔說，研究這件事很難用時數來界定；有學者則認為，就像當兵，壓力也是訓練。

第14屆大專生洄游農村競賽 東華大學獲金獎

由農業部主辦的「第十四屆大專生洄游農村競賽」今天舉行「成果發表會暨頒獎典禮」，副總統蕭美琴出席，並頒發金獎給東華大學團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。