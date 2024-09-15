赤腹鷹過境桃園 會稽國中百名師生賞鷹驚嘆連連

桃園虎頭山每年9月都有赤腹鷹過境，鄰近的會稽國中將赤腹鷹融入本位課程，設計「入秋最棒的一堂戶外生態課」，今天清晨約100名師生及家長，在桃園市野鳥學會帶領下，到虎頭山環保公園旁停機坪賞鷹，捕捉到赤腹鷹盤旋天際的畫面，讓師生及家長驚嘆連連。

此次生態保育課程採分組進行，由資深專業生態專家陳信維透過教學使用高倍速望遠鏡，教導學生如何在桃園台地觀察天際線、山稜線、電塔座標與雲層之間，找尋隨著氣旋翱翔天際由北往南過境的赤腹鷹，也邀請生態保育知名紀錄片導演梁皆得，現場拍攝紀錄師生保育賞鷹畫面，倡議分享要保育台灣玉山特有種「熊鷹」，讓學生落實保育工作認知。

今天師生們用高倍望遠鏡看到盤旋天際赤腹鷹，更用肉眼看見3隻赤腹鷹在頭上穿越飛過的畫面，令大夥興奮大叫「看到了赤腹鷹！好棒的鷹姿。」

校長李文義表示，桃園在地多數人都不知道虎頭山有珍貴過境赤腹鷹，透過賞鷹活動也讓孩子們反思居住環境，友善耕作？不要過量使用農藥或是停止使用，而老鼠藥的發放也會間接造成老鷹中毒傷亡。

參加活動的家長表示，感謝校方給予關懷在地生態保育學習，也增進親子互動健走，最重要的是在假日可以遠離3C，好好讓眼睛欣賞大自然美景，謝謝會稽國中帶來入秋最棒的一堂生態課。