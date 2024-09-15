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3米2孔子銅像結合現代美學 新北200生舞古禮祭孔

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今日在板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024年教師節敬師禮」。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今日在板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024年教師節敬師禮」。記者劉懿萱／攝影

新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今在板橋體育館舉辦祭孔典禮，新北副市長劉和然擔任正獻官上香祭拜。劉說，師者所以傳道授業解惑，隨著時代變遷老師展現多元樣貌，但本質不會變，在教師節前夕由孩子參與祭祀典禮，不僅融入品德、藝文教育，也獲得生命的歷程。

2024年的祭孔大典別於以往，主辦方製作一尊高3米2仿自孔子故鄉山東曲阜的銅像，觀像如觀人，搭配栩栩如生的舞臺投影，使隨著祭典場景及音樂節奏轉換情境，將觀眾帶入思古幽情意境中。

此外，現場還設計書畫題字文字圖，並由200位學生演出傳統祭典中的八佾舞、武舞及雩舞。其中雩舞由中山國小舞蹈班24位學生表演，為莊嚴肅穆的儀式增添動感的視覺饗宴。

教育局說，今年祭孔儀典以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光及影像呈現，由新北副市長劉和然擔任正獻官，邀請教育部前部長吳清基上香祭拜。除開放各校師生、親子免費入場，也邀集113學年度所有新任校長到場觀禮，現場近2千人。

中山國小五年級學生曹筠婕分享排練過程，這支舞可以學習到與孔子有關的歷史故事，為在祭孔儀式展現出最好的樣子，回家也會反覆複習動作；六年級學生王霈晴則說，老師說雩舞是充滿陽光與希望的一支舞，期許透過這支舞能帶給在場觀眾無限感動。

新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今日在板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024年教師節敬師禮」。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今日在板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024年教師節敬師禮」。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今在板橋體育館舉辦祭孔儀典，並打造一尊3米2孔子銅像。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今在板橋體育館舉辦祭孔儀典，並打造一尊3米2孔子銅像。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今日在板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024年教師節敬師禮」。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會今日在板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠禮暨2024年教師節敬師禮」。記者劉懿萱／攝影

孔子 教師節 教育局 新北

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