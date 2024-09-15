教部推本土教育補助2460萬 助國中小體驗傳統文化

為拓展學生本土教育視野，教育部於112學年補助新台幣2460萬元，鼓勵各縣市辦理國中小本土教育多元活動，例如教紅龜粿製作、體驗歌仔戲、布袋戲、模擬蜂炮製作水火箭等。

教育部今天發布新聞稿指出，為培養學生本土意識、本土語文聽說讀寫的能力，教育部國民及學前教育署補助各縣市辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」暨教師及學生多元相關活動，盼拓展學生本土教育視野與文化傳承創新思維。

根據教育部資料顯示，112學年共補助新台幣2460萬，有260校邀請本土相關產業業師到校開設課程，232校參訪館所或邀請傳統藝文團體到校展演，提升學生於本土文化、古蹟、藝術及生態知識的涵養。

彰化縣新庄國小邀請業師入校教紅龜粿製作，帶領學生認識民俗文化，學生也可融入創意，設計出獨一無二的紅龜粿印圖騰；學校還安排參訪布袋戲園區，讓學生利用園區材料設計及製作布袋戲偶，並由藝師示範簡易操偶技巧，引導學生獨立完成布袋戲表演。

台南市安平國中則邀請業師教授歌仔戲的基本動作、角色及服裝，讓學生透過實際演出，更深入了解台灣傳統文化；另外，學校也邀請業師從台南在地鹽水蜂炮談起，並結合現代科技，模擬蜂炮發射原理，帶領學生製作水火箭。

國教署表示，將持續鼓勵各縣市辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」暨教師及學生多元相關活動，透過與本土教育相關的參訪、觀賞、體驗或團體交流等多元活動，讓學生瞭解台灣不同族群歷史，營造友善、互相尊重與包容的多元語言學習環境。