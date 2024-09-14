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20年拚搏帶出3個全國科展冠軍 宜蘭國華國中教師獲師鐸獎

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣今年度師鐸獎獲獎者，左起頭城家商陳淑華、羅東高工黃温淳、萬富國小李意如、國華國中邱旻昇。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣今年度師鐸獎獲獎者，左起頭城家商陳淑華、羅東高工黃温淳、萬富國小李意如、國華國中邱旻昇。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣府今天表揚年度優秀教師，包含獲得師鐸獎的4名教師。國華國中的邱旻昇是理化教師，踏入杏壇20多年來，帶領多名學生在科展比賽屢獲佳績，獲得3次全國科展冠軍；過去都是學生站上頒獎台，如今換成自己，他笑說「很平靜」。

縣長林姿妙代表頒獎，表揚縣內上百名優秀教職員，如師鐸獎、杏壇芬芳獎、特殊優良教師獎等，值得一提的是，現任教育處長簡信斌出身教職，今天也獲資深優良國小教師的表揚；林姿妙說，提前慶祝9月28日教師節，向默默奉獻、栽培下一代的教育工作者致上敬意。

獲頒教育部113年度師鐸獎的，分別是頭城家商學務主任陳淑華、羅東高工特教班導師黃温淳、國華國中數理資優班教師邱旻昇，以及萬富國小主任李意如。

49歲的邱旻昇2001年師大研究所畢業、服完兵役後，分配到國華國中擔任理化教師；10年前他身兼教務主任一職，當時宜蘭縣內僅國小、高中設有數理資優班，國中階段卻沒有學校可以銜接，在邱的大力爭取下，國華國中成立第一個國中數理資優班。

談起帶隊參加科展，邱旻昇不諱言辛苦，「幾乎沒有上下班的之分」，回到家腦袋也要一直轉，思考如何幫助學生的題目更進一步；辛苦獲得回報，邱在資優班成立前，就帶隊拿下1次全國冠軍，有了資優班的資源，10年間更是奪下2次全國冠軍。

20多年一路走來，邱旻昇雖不再年輕，心中銳氣不減，今年初帶學生到台北參加台灣國際科展，在一票高中生中，破縣史紀錄得到大會二等獎，明年3月將代表台灣遠征西班牙巴塞隆納科展。這次獲獎，邱笑著說「很平靜」，感謝這條路上一起拚搏的夥伴與學生們。

頭城高商的陳淑華成立頭家排球隊，也推動教育儲蓄戶，5年資助弱勢學生600萬元；羅東高工黃温淳去年獲得宜蘭蘭馨教師獎，耐心了解每名特教生的家庭狀況，鼓勵學生成為「證照達人」；萬富國小的李意如推動STEAM教育課程，曾獲東華大學祈楨獎學金肯定。

邱旻昇（中）踏入杏壇20多年，帶隊拿下3次全國科展冠軍，今天換他站上頒獎台，笑說「很平靜」。記者陳敬丰／攝影
邱旻昇（中）踏入杏壇20多年，帶隊拿下3次全國科展冠軍，今天換他站上頒獎台，笑說「很平靜」。記者陳敬丰／攝影
教育處長簡信斌出身教職，今天也獲表揚資深優良教師。記者陳敬丰／攝影
教育處長簡信斌出身教職，今天也獲表揚資深優良教師。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府今天表揚師鐸獎、杏壇芬芳獎、特殊優良教師獎等上百名獲獎教師。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府今天表揚師鐸獎、杏壇芬芳獎、特殊優良教師獎等上百名獲獎教師。記者陳敬丰／攝影

師鐸獎 教師節 羅東高工

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