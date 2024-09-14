國小教師憂「身心問題兒童越來越多？」 一票同行點頭猜：1狀況導致

老師除了要準備教學課程資料，還得時時注意學生的身狀況。對此，一名國小教師發現，班上有越來越多學生都有身心狀況，讓他擔心發問「大家有這個感覺嗎？」。貼文一出後，意外引起教育界共鳴。

這名國小老師在Dcard以「有身心問題的小孩，愈來愈多的感覺」為題，指出近期發現班上有亞斯伯格症、自閉症、注意力不足過動症、強迫症、憂鬱症、焦慮症的小孩越來越多，他不禁想問「大家有這個感覺嗎？」。

貼文一出後，許多從事教育界的網友都表示「雖然是少子化的趨勢，但特教生不減反增，這點確實值得研究」、「我們班就是⋯一堆過動或情障，光一個情障就飽了，還要管其他過動的學生，我真的分身乏術，每天都好想離職」、「有思考過到底以前是比較少，還是多數人不承認或不知道？然後師長與家長只覺得是小孩很皮打就完事」、「以前很少，有一部分原因是沒有鑑定」。

此外，也有不少教師猜測背後原因，紛紛指出「太早接觸3C，刺激源太多且頻率高」、「也有這種感覺，但我自己覺得同時有兩種原因：1、現在願意鑑定和承認的人比較多，相關資源也比較多；2、電子產品和資訊快速流動讓小朋友注意力不集中狀況遽增」、「認真覺得3C育兒長大的小孩好可怕，我寒假在安親班當助教，有一次老師開放讓他們帶平板來玩，一個個拿到手都跟吸毒一樣著魔的樣子」、「真的懷疑3C碰太多，脾氣也超大！容易沒耐心」。