借大仁科大校區辦學 屏科實中學生抱怨通學不便

位在高鐵特定區的屏東科學實驗中學昨天揭牌，新建校舍預計兩年後完工，國小部先於廢校的凌雲國小上課，國、高中部向大仁科大商借校區辦學。但大仁科大距屏東市約半小時車程，公車班次少，學生抱怨通學不便，連計程車也因偏遠不接單，校長陳志偉說，會向客運業者提出路線需求，爭取尖峰時段加開班車疏運。

屏科實中113學年度招生，涵蓋國小到高中部，目前國小共6班96名學生，國、高中有135名學生，兩年後將搬回校本部，校區興建後，幼兒部也將招生。學校昨午揭牌，縣長周春米期待屏科實中成為未來科學產業園區重要的人才來源，屏東子弟能在地升學與就業。

不過有家長反映，目前國、高中在大仁科大上課，公車少、交通不便，要搭大仁科大專車須到屏東火車站，學生有時在路邊錯過公車改搭下一班，第一堂課就沒得上了。大仁科大周邊沒有共享單車、計程車，學生只能擠公車，錯過一班就要等很久。且現在沒有校車，公車也沒加開班次，希望學校在過渡期盡快拿出解決辦法。