竹市光武國中3天畢旅不帶手機 學生專心感受旅行

新竹市光武國中今年讓國三學生共427名不帶手機參加3天的畢旅，校長黃信騰今天說，藉此學生更能專心感受旅行，也多了時間彼此互動。

黃信騰今天接受中央社記者訪問表示，光武國中在9月11日至13日帶領國三生參加畢旅活動，一路從新竹南下至高雄，沿路欣賞沿途風光與景點。

他說，特別的是今年決議「學生不得攜帶手機參加畢旅」，目的是為讓學生能放下手機，專心感受此次的旅程，雖有部分學生反彈，但經學生同儕影響，後來多數皆願意執行。

黃信騰表示，但因應學生有畢旅拍照的需求，也以班級為單位，讓每班中有部分學生攜帶，並會貼有攝影證，可執行拍照任務。

他說，此次427名學生在出發前把手機交由學務處進行保管，也因學生的手機不在身邊，互動增加，而隨隊的隊輔介紹當地地理、人文、歷史時，學生能立即回應，提升對活動的專注度。

黃信騰表示，今天畢旅結束學生返校反映，一開始沒有手機可用很不習慣，但也因沒有手機感覺時間變多，彼此可常聊天，更拉近距離，為畢旅留下難忘回憶。