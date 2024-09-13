快訊

京華城案延燒！前都發局長黃景茂證人轉被告 送北檢複訊

竹市光武國中3天畢旅不帶手機 學生專心感受旅行

中央社／ 新竹市13日電

新竹市光武國中今年讓國三學生共427名不帶手機參加3天的畢旅，校長黃信騰今天說，藉此學生更能專心感受旅行，也多了時間彼此互動。

黃信騰今天接受中央社記者訪問表示，光武國中在9月11日至13日帶領國三生參加畢旅活動，一路從新竹南下至高雄，沿路欣賞沿途風光與景點

他說，特別的是今年決議「學生不得攜帶手機參加畢旅」，目的是為讓學生能放下手機，專心感受此次的旅程，雖有部分學生反彈，但經學生同儕影響，後來多數皆願意執行。

黃信騰表示，但因應學生有畢旅拍照的需求，也以班級為單位，讓每班中有部分學生攜帶，並會貼有攝影證，可執行拍照任務。

他說，此次427名學生在出發前把手機交由學務處進行保管，也因學生的手機不在身邊，互動增加，而隨隊的隊輔介紹當地地理、人文、歷史時，學生能立即回應，提升對活動的專注度。

黃信騰表示，今天畢旅結束學生返校反映，一開始沒有手機可用很不習慣，但也因沒有手機感覺時間變多，彼此可常聊天，更拉近距離，為畢旅留下難忘回憶。

新竹 景點

延伸閱讀

管線汰換 竹市北區多個里停水13天每日6小時

竹苗國中會考改計分方式 竹市教育局解答何為5級7積點

竹苗國中會考改五級分加7積點制 竹市編2600萬推新制

竹市人口增停車位一位難求 市府研議納差別及累進費率

相關新聞

屏科實中借大仁科大辦學今揭牌 家長批每天上演擠公車

位在高鐵特定區屏東科學實驗中學今揭牌，新建校舍預計2年後完工，國小先在廢校的凌雲國小上課，國高中向大仁科技大學商借校區辦...

成功高中買不到午餐非誤會？更多名校學生揭露實情

先前網路引起熱烈討論的成功高中學生中午12:30到13:00買不到午餐一事，經過成功高中說明是誤會一場，暫時落幕。不過有其他名校學生指出，這起事件根本就不是誤會。 中山女高的學生說，包括中山女高在內

共15項雜支…高一新生學雜費不到1萬5 內行人曝原因「太便宜」

在這物價上漲的年代，食衣住行的花費樣樣都高，就連學費也不斷調升，讓不少家長覺得好吃力。有一名網友在臉書貼出一張高一新生的學費單，上面總共列出15種收費的項目，總金額要繳14,697元，其中學費0元更讓眾人看了直呼「好便宜」。

創校以來第一座 新竹青草湖國小多功能活動中心啟用

創校不到20年的新竹市青草湖國小，過去十多年以來都沒有室內運動空間可使用，師生只能在戶外操場上體育課，一遇下雨就不能打球...

宜蘭某高中職傳出學生熊爬姿勢趴地遭抽打 家長驗傷提告

宜蘭縣某高中職昨天發生疑似校園霸凌，1名男學生四肢著地趴在地上，被其他2名男學生用棍狀物抽打。家長看到影片，氣憤PO網，...

台南百年安業國小新校舍動土 黃偉哲盼新校園風華再現

台南市有百年歷史的安業國小老舊校舍將拆除重建今天工程動土，台南市長黃偉哲主持典禮。他期待保留老樹特色的新校舍能盡快完工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。