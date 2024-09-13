高雄美濃推動客語教學有成 6國小復振母語獲表揚

客家委員會今天舉辦客語教學成果發表會，表揚全國客語教學優良方案遴選獲獎學校。高雄市美濃區有6所國小獲表揚，也讓高雄市推廣客語教學及復振母語績效令人驚豔。

中央客家委員會今天在國立台灣師範大學圖書館校區辦理「112學年中小學以客語為教學語言推動暨培育輔導計畫」成果發表會，並表揚全國客語教學優良方案遴選獲獎學校。

高雄市美濃區龍肚、龍山、東門3所國小獲「112學年度客語結合12年國教校訂課程優良課程教學方案」特優、美濃國小優等、廣興國小入選；另外，福安、東門2所國小獲「112學年客語沉浸式教學計畫」優良課程教學方案優等。

獲獎各校今、明2天參加頒獎典禮暨成果發表，分享高雄市校園客語復振經驗與成就。高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞特別指示主任秘書鍾炳光前往台北現場觀禮祝賀，感謝學校與教師在客語教學付出與辛勞。

楊瑞霞透過新聞稿表示，高雄美濃客語復振模式就是大家一起打拚，如民國109年市府與學校一起完成美濃全區自幼兒園、國小一路到國中，全國第一次客語沉浸式教學階段銜接；110年共同辦理雙語教育微旅行活動，全國第一次全區跨校聯合教學觀摩；111、112年的國發會雙語融入學習的「客加英雄讚」活動，都是全國創舉。

楊瑞霞感謝中央客委會支持，母語復振計畫在規劃、爭取與執行過程中，背後各個學校、老師及社區家長對客語復振支持與肯定，讓這些計畫跟活動最終成就了美濃、杉林、六龜地區學童客語學習。

她呼籲學校持續支持老師加入客語沉浸教學行列，老師們以族群認同與教育初心，落實以客語作為教學語言，鼓勵家長在社區及家庭能多多使用客語，讓下一代成為擁有穩固雙語能力，進一步接軌國際語言能力新生代。

客委會辦理「客語結合12年國教校訂課程」，鼓勵學校在「校訂課程」落實新課綱，強調橫向連結不同領域，以及縱向整合跨教育階段課程規劃；辦理「客語沉浸式教學」，鼓勵學校以沉浸式方式增強客語學習效果，利用客語課程與教保活動增進學生學習客語動機及品質。

今年美濃地區國小9校中就有6校分別入選特優、優等及入選，證明高市府、當地學校及社區民眾長期對於客語復振支持與提升客語教學品質成果。

高市客委會為挽救客語流失危機，自102年起參考紐西蘭毛利語復甦方法，在美濃地區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，國中、小學則推動「客華雙語教學計畫」，經過10年深耕不輟，使得歷年參與客語沉浸式教學學生數逐年提高。

112學年度有3所國中、10所國小及6所幼兒園加入推動，受惠學生達756位；較108學年度（504人）成長約5成，更是全國唯一橫跨幼兒園、國小及國中3個學習階段推動客語沉浸式教學區域。堅強完整的沉浸式客語教學團隊，是高雄校園復振客語品質保證。