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成功高中買不到午餐非誤會？更多名校學生揭露實情

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為中山女高，記者拍攝
照片為中山女高，記者拍攝

先前網路引起熱烈討論的成功高中學生中午12:30到13:00買不到午餐一事，經過成功高中說明是誤會一場，暫時落幕。不過有其他名校學生指出，這起事件根本就不是誤會。

中山女高的學生說，包括中山女高在內，很多公立高中都規定中午12:30到13:00不准離開教室，既然不能離開教室，當然就不可能去買午餐，所以學校才會要求餐廳這個時段不要賣午餐，這才是真實的情況，而不是成功高中說的什麼溝通誤會。

學生表示，學校強制要求所有學中午12:30到13:00必須留在教室，名義上說是希望學生午休，但事實上卻不管有沒有休息，只要不離開教室就好，變成表面功夫，不知道意義何在，學校好像是在教學生形式主義，讓學生反感。學生也反映學校冷氣不冷，上課時安靜坐著都覺得熱了，中午時大家被要求只能在教室內活動，溫度又更高，不知道要怎麼休息？

海山高中學生也說，學校規定中午12:30到13:00必須留在教室，要離開教室的話要向老師請假。

有這幾所知名學校畢業多年的校友表示，以前沒有這種規定，中午都可以在校內自由行動，不知道什麼時候開始這種規定，也搞不懂有什麼意義。校友說，本來以為現在的高中比較開放，沒想到午休時間還管這麼多。

聚傳媒

中山女高 成功 教室

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