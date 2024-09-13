高中導師面對學生與家長、備課「工作量釀無力感」 網分析：太認真

日前有一名網友在論壇發文表示，自己擔任高中班導師，早上7點40分到校，晚上5、6點下班，偶爾下班後也要在家工作，上班時間除了上課和面對備不完的課之外，還要針對學生的缺席、缺繳學校費用通知家長，也要傾聽學生的煩惱，而學生午休、打掃時也須到教室監看，更有「處理不完的雜事」。許多網友認為原PO太過認真，可以下放一些工作給學生。

原PO在Dcard以「高中導師的無力感」為題指出，開學已第3週，覺得擔任高中導師有些無力，並且列出自己一天的工作行程表，首先在7點40分到校後要回覆家長傳來的學生請假訊息，也要準備上課，8點5分一到就要到班上確認學生出缺席、收手機、知會家長學生未到校。

為了應付學生中午12點過後陸續出現的疑難雜症，原PO在11點40分就要吃午餐，且要吃得快速，然後在12點30分到教室看學生午休，接下來還要再回教室的時間點，是下午2點50分的打掃時間。

至於其他的時間，除了上課、備課之外，還要處理其他雜事，時常要催繳回條、因學生午餐未繳費通知家長、因學生未到向家長確認考試報名資料，有時候遇到學生違反常規，或是學生有升學、情感、身心靈方面的煩惱，便得輔導學生，甚至可能用到第8節課下課後的時間。

不只有「處理學生的煩惱」會拖延原PO表定的下午4點下班時間，備課亦是。原PO指出，自己有4門課要備，包含：學科必修、校訂必修、探究、彈性學習，更補充道，開學以來從未下午4點離開過，通常都是下午5、6點後才下班。下班後通勤的路上，原PO時常要回覆家長訊息，而偶爾回到家也要處理在學校沒做完的工作。

原PO更說自己的工作不比大部分人輕鬆，雖然不用面對老闆，但要面對30幾個學生家長；寒暑假有四分之三處理暑期輔導與重補修；而且月薪實領不到5萬；加上很少有老師能準點下班，加班也無加班費。文末，原PO也問，「真的感到很無力，也很困惑，一個高中老師、導師的工作量真的是合理的嗎？」

網友建議原PO可以轉手或捨棄一部份的事務，「高中老師教學壓力很大，適時找一些替代方式放過自己吧」、「放棄一些雜務，不做不會失去工作的就先不要做，午休和打掃改成股長計點＋獎懲和教師抽查」、「很多事請需要放手讓學生去做，收回條、請假、繳費、掃區監管、中午秩序等，高中導師僅是輔助他們，而不是把他們的事一肩攬下」、「把自己搞太累吧，他們是高中生，開始學習如何擁有自主能力了」、「初任高一導師，暑輔時每天都在盯各種雜事，花最少時間的竟然是備課跟教學……但我開學後選了一群給力的股長，然後發現高中孩子其實已經可以做得很不錯了」、「認真的老師都很辛苦」、「你好像做太多了，真的很辛苦，很多事情其實都可以分配學生股長下去負責，包括確認出席（班長）、收手機（風紀）、打掃（衛生）、回條（學務）等等」。