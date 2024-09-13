共15項雜支…高一新生學雜費不到1萬5 內行人曝原因「太便宜」

在這物價上漲的年代，食衣住行的花費樣樣都高，就連學費也不斷調升，讓不少家長覺得好吃力。有一名網友在臉書貼出一張高一新生的學費單，上面總共列出15種收費的項目，總金額要繳14,697元，其中學費0元更讓眾人看了直呼「好便宜」。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，這份女子高中一年級的學費單共列了15項繳費項目，除了基本的學、雜費以外，還有實習實驗費、電腦使用費、課業輔導費、課程補充印刷費、泳池水電管理費、家長會費、學生平安保險、教室冷氣維護費、午餐費、書籍費、學生證製作費、新生體檢費、住宿及冷氣費。

除了學費、住宿及冷氣費金額是0以外，其餘項目都要收錢，當中課業輔導費、書籍費和午餐費都是破千，其餘項目都在千元以下，總金額是14,697元，原PO看了忍不住地說，「現在才知道西元2024年台灣高中生的學費」。

貼文引來不少人討論，留言幾乎一面倒大讚很便宜，「公立的這樣算合理啦」、「怎麼比我30年前讀高職便宜？」、「肯定是國立的才這麼便宜，私立都3萬多起跳」、「這算便宜了，私立補助後學費還是你的一倍」、「便宜啊，把午餐跟書費扣掉根本沒多少錢」、「含午餐費，代表四個半月少給孩子很多餐費，其實省更多」、「1萬是書籍跟午餐…這個你出去吃都超過喔」、「我的私立3萬多，還不含午餐」、「我女兒私立的，扣掉補助還是要3萬」。

還有內行人解釋當中的學費由政府補助，家長要負擔的費用才少了許多，「因為學費12年國教的關係，政府補助了」、「學費已經補助過了，不用錢，這是其他費用」、「今年學費政府全額補助，就只要繳其他雜費書籍費什麼的」、「超便宜…12年國教後，幾乎都政府出了」。