從電商轉行…新手師怨事多「心力交瘁」 過來人提4建議：多讚美他人

教師是一份辛苦的工作，除了教學外，更有許多雜事要處理。一名女網友發文求助，她是從電商轉為教職的新手老師，遇到許多難題讓她感到「心力交瘁」，忍不住抱怨：「目前一直告訴自己一年很快就過了…只是反過來思考會覺得是不是太爛草莓了。」

一名女網友在Dcard發文，表示自己今年28歲，在電商做了三年，沒修過教程更不是本科系，在高中實習時在補教業待了一年半，很嚮往回到教育界，於是在今年考上了代理老師，擔任3年級的班導。但開學不久，就發現行政事務多到不行，很多資料或學校流程看不懂，只能一直問老師們以及各處室，常常覺得有「無助感」。

原PO列舉開學兩個禮拜遇到的難題：「1.家長回條遲交。2.被各個處事催繳回條。3.同樣事情詢問A先告知我做法，結果B又請我改另一個做法。4.學校流程沒有完善，結果被上層兇」，並表示，每次看到其他老師準時上班，而自己卻早進教室又待到最後一刻，於是請教網友：「目前還在抓進度表以及配合的功課，想問大家都怎麼安排的？」同時也坦承這幾天「心力交瘁」，反思自己是不是太「爛草莓了」。

此文一出，有職場老鳥列出了4點建議給原PO，「1、找個善良喜歡聊天的老師，請他／她喝飲料，好好請教。也要聊對方的事，讓對方覺得妳關心他／她。2、多在第三者面前稱讚他人。3、有時效性的回條一定優先處理，必要時親送。4、面對家長請／謝謝／不好意思多說，就算催繳東西也要順便多讚美孩子」。

也有網友鼓勵原PO作為新手老師，要多問問題，「妳不是第一天工作，也做過其他工作，我相信妳自己應該很清楚，不知道的事情問就對了，總比做錯被罵到臭頭好」、「不要怕麻煩別的老師，對這些老師而言，妳沒問導致出問題遠比一直煩老師可怕多了」、「可以將目前的困境列下，跟同學年老師請教，詢問老師的做法會是什麼」。

也有網友分享自己經驗，表示新進老師真的很辛苦，「我也是代理第一次當高中導師，遇到各種行政問題，去問結果被兇，當下很急的狀況蠻受傷的」、「我太太現在也是擔任小三導師的代理老師，也是會抱怨學校裡有填不完的資料」、「我是去年畢業，今年第一次考代理就當國小高年級導師！開學事務真的很多比較辛苦」。