淡水新興國小視廳教室整新 市議員驗收成果

新北市淡水區新興國小在觀海樓的視廳教室，由於視廳教室使用多年，設備相當老舊，空間配置也不符需求，因在去年透過市議員陳偉杰的會勘，爭取經費進行設備與教室大整修。在整修之後，不僅是設備照明改善許多，就連座位都多了30個位置，讓這一座視廳教室煥然一新。

市議員陳偉杰表示，過去這裡有許多的設備都非常老舊，包括了座椅設計，走道，還有播放控制室這些都是過去早期的舊設備，現在看起來就非常的佔用空間，而現在整理過後，包括全新的投影機及布幕、冷氣音響設備，空間也進行廣大調整，座位從原本的90位，增加到現在的120個座位，除了讓學校使用，也可以提供社區社團來租借。

校長表示，這一座視廳教室，非常感謝家長會長林正豐及市議員陳偉杰的爭取，讓設備整體更新，原本舊有的隔局空間也重新整理，地板也改善許多，不只是讓學校教職員來開會使用，在舉辦學校家長會議時也可以運用，更能夠租借給假日社區社團來使用，期盼這間教室，未來可以成為更多元化使用的視廳教室。