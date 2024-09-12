「唐獎盛宴」以法治為題 仙草凍、龍膽石斑宴請得主

唐獎是由潤泰集團總裁尹衍樑於2012年成立，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治4大獎項，唐獎教育基金會也舉辦一系列「唐獎周」活動。本年度宴請得主的「唐獎盛宴」是以法治獎項為主題，並用在地菜餚體現本土文化的精髓，包含仙草凍、麻油龍膽石斑、老菜脯雞湯等。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，唐獎盛宴是以台灣在地美食迎接貴賓，嘉賓會在9月26日陸續抵台參加頒獎典禮及唐獎盛宴。從第3屆唐獎開始，唐獎盛宴就以4個獎項進行菜色設計，今年主題是「法治精神、文化饗宴」，經過3次試吃才端上桌。

陳振川說，食物是人生存的根本，更與人權的推動息息相關，糧食短缺將影響生存權、健康權，糧食取得也與自由、平權、公共參與有關。

名廚郭宏徹是3屆唐獎盛宴指導顧問，他表示「吃在地、食當季」是本次法治饗宴追求的目標，在地食材是大地的禮物，在地的菜餚體現出本土文化的精髓，使用符合台灣生態環境的食物，做出符合台灣文化的菜餚，體現對人社會和環境的關懷。

郭宏徹說，餐前飲品「黑磚浮雲」是仙草凍，仙草是對土地非常友善的植物，每年9到10月是盛產期，當季的仙草味淡、適合做飲品。再來，「台灣的宴席前菜就是要大器」，因此以龍蝦拼九孔組成「海世盛樓」，搭配辛香料調成只有台灣吃得到的五味醬。麻油是台灣飲食文化的重要特色，結合龍膽石斑展現台灣漁業的成功，在經濟上有所貢獻。早年物質匱乏，農民遇到生產過量就會醃製成醬菜，老菜脯鹹而回甘，搭配雞肉的鮮甜結合成湯品「黑金燉品」。

唐獎盛宴除了美食佳餚外，也將邀請新竹嘉興國小泰雅族兒童合唱團獻唱泰雅族民謠，與唐獎得主與嘉賓們分享台灣原住民文化之美。開場表演將以「泰雅小孩之歌」為盛宴揭開序幕，中場再演唱「快樂天堂」、「泰雅歡樂歌」兩首曲目。