盼吸引老師到山上 南橫利稻分校蓋新宿舍廚房

台東縣海端鄉霧鹿國小利稻分校，位於南橫東段山區，不僅偏遠且交通經常受阻，每年飽受缺老師及老師流動率高之苦。台東縣政府蓋新宿舍和廚房，盼吸引老師上山。

全新的宿舍和廚房今天舉行落成典禮，被視為部落大事，部落布農族人盛裝參與。

校長郭惠珍表示，霧鹿國小利稻分校屬「極偏學校」，位處南橫東段山區，每逢豪大雨、颱風或地震常有道路中斷，教師流動率高，而教師宿舍建物老舊，更降低教師留任意願。

為吸引優秀教育人才，教育部國民及學前教育署和台東縣政府致力於改善教師住宿環境，耗資新台幣2000餘萬元，新建學校教師宿舍暨午餐廚房。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，自上任後持續關注偏鄉教育發展，也是縣政府努力推動的政策之一，感謝學校教職員們對於偏鄉教育貢獻與努力，希望藉由興建全新教職員宿舍，提供更舒適的居住環境，讓教職員更能全心全意投入教育工作，吸引及留住更多優秀的教職員，為學生提供最好的教育品質。

台東縣政府教育處表示，新建教職員宿舍為2層樓平頂式建築，連同午餐廚房，面積約300平方公尺，共有8間教職員房間，其中1間提供無障礙環境。除有交誼廳等公共空間，每間房間皆有6坪多的空間供教師個人使用且設備完善，後方有小陽台可引入自然光源外，更有綠籬增添生活綠意。

教育處進一步說明，台東縣政府重視偏鄉教育提昇，打造師生安心、安全的學習環境，興建教師宿舍，提供教師優質住宿環境，以降低偏鄉教師的流動率，藉以優化台東原鄉教育。