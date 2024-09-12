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草屯國中教師劉莉莉貼心陪伴 培育體育班成學校亮點

中央社／ 南投縣12日電

草屯國中教師劉莉莉民國82年起就在母校任教，讓離鄉背井學生感受體育班溫暖，她說，學生比賽時間不同，對教學是挑戰，老師們以包容、創新教學及課後付出，助學生成長進步。

鼓勵熱忱、無私奉獻教育工作者，教育部國民及學前教育署主辦、國立中興高中承辦「杏壇芬芳獎」今天在中興新村省政資料館舉行，共有73名教育人員、13個團體獲獎，國教署副署長許麗娟說，每名受推薦者都有感人故事、都是杏壇典範，能被推薦就是肯定，盼獎項鼓舞更多教育工作者奉獻心力，創造更美好教育環境。

南投縣獲獎人員有國立草屯高級商工職業學校職工詹豐銘、南投縣立草屯國民中學教師劉莉莉、國立南投特殊教育學校教師廖采軒；南投縣政府教育處長王淑玲與會表示，得獎者都是默默耕耘、不辭辛勞挹注心力的杏壇園丁，也感謝國教署連續10年在南投辦頒獎典禮。

劉莉莉在母校草屯國中任教逾30年，陪伴學校體育團隊成長訓練，除讓草屯國中體育班成為學校發展亮點，也鼓勵學生體會實踐學業與專長不衝突的學習歷程，並特別從細節關懷離鄉背井就讀草中體育班的學生，幫助這些學生在學習、訓練過程中，感受師長溫暖與支持。

廖采軒說，最想感謝特教的孩子，「因為他們，我才有機會發揮所長」，真正實踐教學相長；詹豐銘在校服務逾30年，負責電腦教室管理、校園網路環境管理、資訊安全等業務，還幫助學生獲取各項技術士證照，他引述說，一輩子做好一件事情，就功德圓滿了。

南投縣 教師 體育

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