未來電腦、實驗車⋯⋯企業出題助台日韓學生探索未來

台北科大自2017年首辦理「國際跨校產研PBL工作營」，2019年因疫情停辦至今已5年，今年再度攜手日本大阪工業大學、韓國國民大學、以及台日韓4家國際企業共同合作。23位學生利用暑假兩個月期間，分別齊聚於日、韓、台3地混合編組共同跨域學習，由日本建商積水房屋（Sekisui House）、日本科技製造商堀場集團（Horiba）韓國分公司、台灣仁寶電腦、方策生醫等四家企業分別出題，讓學生體驗跨國團隊聯合設計，與實作的學習經驗。

日本積水房屋提出「Mobility+House」任務，引導學生探討「於目前運具電動化趨勢下，未來的房屋如何改變結構，並讓部份組件具備移動能力」；韓國堀場公司給予團隊的任務為「考量輪胎滾動阻力與負荷重量的前提下，發想提升未來遙控汽車行駛與爬坡性能的實驗車輛」；仁寶電腦則鼓勵學生思考「基於當代人機互動介面與AI趨勢科技應用，如何設計出具備破壞性創新的未來電腦」；方策生醫則考驗團隊「如何將人體於現場所感受的嗅覺、味覺、觸覺等知覺，傳遞給遠處的其他人？」

其中，堀場小組提案以自然界常見的「多孔螺旋曲面」結構，打造不須充氣的未來輪胎，材料可循環再生利用並使用3D列印，符合國際社會重視環境友善與永續發展的信念。此外，他們進一步提出，「未來汽車」可以藉由模組化「變裝」，隨需求變換各種風格的車殼、內裝、輪胎等，享受豐富多樣的生活面貌。

堀場小組成員之一、北科大機械系學生蔡孟琳負責硬體的概念設計，她指出，未來的主要消費力將由新生代主導，團隊從自身的需求出發，思考理想的生活方式，並找出可能的解決方案，而企業所想要的正是這些想像力，不應受限於當前的技術發展。

仁寶小組則提出，未來筆電、手機應該與信用卡一樣小，能折疊也能擴充使用，內建AI助理能根據行事曆及過去偏好，自動回覆並安排行程，3D投影功能也可以展示工作構想，協助使用者專注創造與創新。

北科大研發長莊賀喬表示，10位參與的北科大學生來自工程學院、電資學院、創新學院、機電學院、設計學院、五專部智動科等，必須與不同國家、不同科系領域、不同專長技能的組員合作解題，協力創新。感謝企業及學校的共同參與協助，刺激學生發揮創意想法，並結合SDGs永續發展目標議題，幫助學生於設法解決企業題目的同時，也提升自主探索、主動學習及設計思考能力，更拓展國際視野。

日本大阪工業大學機器人與設計中心主任松井謙二帶著4位大阪工大學生投入活動。他認為，將產業納入參與PBL學習是非常重要的，學生運用創意同時，不只實踐本身擁有的知識，也能學習從企業界的觀點出發看待問題，為將來進入產業解決問題而鋪路。

韓國國民大學今年共有9位學生參與，該校應用化學系教授柳然圭表示，跨國產研PBL活動歷經整整2個月，學生參訪3個國家、多處企業總部和廠區，提前接受跨國企業文化的洗禮，體會跨國團隊合作的不易，相信學生都能從中獲益，是非常難得的歷練。