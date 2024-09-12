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傳承賽德克文化 南投第3所民族實小揭牌

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣南豐德固達雅賽德克族民族小學昨揭牌，學生翻閱校內民族教育主題課程。記者賴香珊／攝影
南投縣南豐德固達雅賽德克族民族小學昨揭牌，學生翻閱校內民族教育主題課程。記者賴香珊／攝影

為促進原住民族認同及文化傳承，南投仁愛南豐國小以賽德克傳統文化為主，建構發展課程，轉型為原住民族實驗學校，昨揭牌更名「南豐德固達雅賽德克族民族小學」，成縣內第3所原民實驗小學，也是賽德克族德固達雅語群的首所小學。

南豐民族小學昨天更名揭牌，屬當地的一大喜事，校方機會教育，讓學生觀摩部落長輩宰殺活豬，了解原住民逢喜事殺豬的儀式以及分送豬肉等意涵，引導學生做學習單，耆老吟唱傳統歌謠，與祖靈對話祈福，完成祭儀後揭牌。

教育處長王淑玲指出，不分地域、不分族群都要認識自己文化，原住民族文化也應向下扎根，縣府支持協助原鄉學校發展其族群特色課程，甚至轉型原住民實驗學校，南豐國小是繼仁愛都達、信義久美後，縣內第3所的民族實驗小學。

南豐民族小學校長孫秋雄說，該校教學除一般科目，更以賽德克族傳統文化為主，建構發展一系列教案，包含德固達雅部落史地、編賽織美、樂舞傳琴、部落廚房、走讀山林、東岸小獵者、蓋有智慧及文面文化等12個民族教育主題課程。

民族教育課程多元，隨年級由淺入深，不僅是理論，更融入生活、走出戶外學習打獵、野外求生、防溺自救等，也有做口簧琴、文面、編織及部落料理等，做中學傳承文化，同時促進孩子對族群的自我認同、民族自信。

原住民 小學 豬肉

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