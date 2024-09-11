花蓮國中小校舍每年耐震檢視 5校舍陸續補強完工

花蓮縣府每年進行校舍耐震補強檢視，逐年編列經費改善，花蓮明廉國小啟用逾20年，經勘驗耐震能力不足，縣府挹注新台幣1800萬元補強，已在開學前完工啟用。

花蓮縣府教育處代理處長翁書敏今天接受中央社記者採訪指出，連同明廉國小在內，還有化仁、鳳林、新社國小及秀林國中都在補強名單內，都已動工補強，延長校舍耐久性與安全性。

今年遇到0403、0423強震，雖無校舍倒塌，但校舍磁磚及水泥剝落仍可造成師生受傷。翁書敏說，有緊急盤點全縣國中小校舍狀況，僅化仁國中水璉分校建物受損較嚴重。

翁書敏說，因目前水璉分校已經停招沒有學生，原本借用給消防分隊使用，地震後也因建物受損嚴重遷出，後續將視未來使用規劃，爭取經費整建。

花蓮縣府指出，將維持各校每年辦理1次校舍外觀安全檢查，督促有安全疑慮的校舍，規劃辦理建物補強或耐震補強工程，提供學生安全的校園環境。